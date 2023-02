El Gobierno rechaza la petición del PP de retirar el impuesto al plástico y asegura que tendrá "un impacto mínimo" en los precios

Con los precios de los alimentos en máximos históricos, el PP ha exigido este miércoles al Gobierno que retire el impuesto sobre los plásticos de un solo uso que entró en vigor el 1 de enero, aunque todavía no está en aplicación. Con el no implícito como respuesta, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha defendido el gravamen como un paso previo a la prohibición total y ha minimizado el impacto que tendrá sobre los precios que pagan los consumidores en tiendas y supermercados de un impuesto que tendrán que pagar los fabricantes e importadores de estos plásticos. Se gravarán con 0,45 euros por cada kilo de plástico de un solo uso y según ha dicho Ribera la repercusión sobre el precio final será "prácticamente nula".

"Este impuesto es tan sutil, tan discreto, que la tasa que se paga por una botella de litro y medio típica es de 0,0135, poco más de un céntimo por botella de litro y medio. Una diferencia que se cubre sobradamente cuando se compra fría o del tiempo o se cambia de supermercado o de barrio", ha dicho Ribera en la sesión de control del Congreso, donde ha sido preguntada sobre ese impuesto por el PP.

En concreto, el diputado popular César Sánchez ha reclamado que no se ponga en marcha este impuesto, que ha dicho tampoco existe en Alemania o Francia y que en España vendrá a empeorar la situación de los ciudadanos, que "están pagando la hipoteca más cara, el gas más caro de nuestra historia". "Se están riendo de los españoles. Ustedes, que presumen de poner impuestos a los ricos, ahora a quienes van al supermercado".

Tras decir de Ribera que es la "ministra más insensible del Gobierno", Sánchez le ha preguntado si piensan "suspender este impuesto, que está encareciendo los alimentos de este país".

Seis meses más

Ribera ha recordado que el impuesto, que tiene su origen en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, entró en vigor el pasado 1 de enero, pero que todavía no se está liquidando, porque el Ministerio de Hacienda acordó con las empresas afectadas un plazo de seis meses más -además de los nueve meses que preveía la ley, que se aprobó en abril del año pasado- "para flexibilizar la liquidación del impuesto". El acuerdo es fruto de las dificultades que las empresas trasladaron al Ministerio que dirige María Jesús Montero para determinar qué plásticos sí y cuáles no estarían afectados por el impuesto o cómo aplicarlo en función de cómo sea su adquisición. Con este nuevo plazo, la liquidación no empezaría hasta el mes de julio, aunque Ribera ha dejado claro este miércoles en el Congreso que no se trata de una "prórroga" o una "moratoria" a su pago.

Por lo que respecta a la repercusión que este impuesto tendrá sobre los precios finales de alimentos como frutas, verduras o yogures que se venden envasados en plásticos de un solo uso, la vicepresidenta ha asegurado que el impacto será "prácticamente nulo".

"El impacto en precios para un consumidor es prácticamente nulo porque es una medida para impulsar de forma gradual la búsqueda de otras alternativas", que, según ha dicho, deben conducir a la prohibición total de los plásticos de un solo uso. "Hay otros Estados miembros de la UE que directamente han optado por su prohibición", ha respondido Ribera al diputado del PP, ante quien ha defendido este impuesto para "facilitar una reducción progresiva de los plásticos de un solo uso que, efectivamente, también tienen que desaparecer".

Ribera ha apuntado además que la presión fiscal de impuestos verdes sigue siendo inferior en España con respecto a la media de la UE -1,8% del PIB frente a 2,4%- y ha recordado que el PP se abstuvo en la votación de la ley que contempla la creación de este tributo. "Se abstuvieron, así que, dadas las circunstancias, doy por hecho que no les pareció demasiado mal", ha recordado al diputado popular.