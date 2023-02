Marta López Álamo habla sobre los detalles de su boda con Kiko Matamoros: "Me agobiaré el mes antes"

Quedan cuatro meses para que Kiko Matamoros y Marta López Álamo se den el 'sí quiero'. La influencer ha sido esta semana la invitada en Nos hemos liado, el videopódcast de Nagore Robles y Alba Carrillo y ha contado más detalles sobre el enlace.

La joven ha asegurado aún le faltan muchos detalles de la ceremonia, entre ellos, el vestido. "Tengo al novio, tengo el sitio y tengo la iglesia", comenta.

"El vestido es lo de menos, ella con el cuerpazo que tiene...", apunta Alba Carrillo. Por otro lado, Nagore le pregunta sobre el viaje de novios. "Va a ser un problema, porque hemos viajado tanto que, ¿dónde vamos?", es la pregunta que se hace la modelo.

"A Cuenca, como hicieron los reyes. Así te pone mirando a Cuenca", broma la colaboradora de Ya es mediodía. "Para eso no hace falta irse allí", responde la modelo entre risas. "Me agobiaré el mes antes", es la reflexión a la que llega sobre este tema.

Marta López Álamo desvela cuánto dinero se ha llegado a gastar en un complemento

Hablando de los detalles de la boda, que aún no tiene pensados, la conversación ha derivado al los diferentes gastos de dinero que hacen cada una de ellas.

Jugando al 'Yo nunca', una voz ajena a las tres dice: "Yo nunca me he gastado más de lo que debería en un complemento". Sin dudarlo, las tres beben a la vez de sus respectivas botellas de agua.

Nada más acabar de dar el trago, Nagore se dirige directamente a la futura mujer de Kiko Matamoros para preguntarle cuál es su cifria más alta. "3.000 y pico", responde Marta, algo que secunda Alba.

"Ya no es porque lo tengas o no, sino porque me da cosa", asegura exconcursante de Gran Hermano VIP. "Eso que me lo regalen, yo no me lo gasto", puntualiza la influencer.