En estos Premios Goya 2023, la Academia de Cine Español había decidido otorgar su galardón de honor a Carlos Saura, conocido director de nuestro país. Sin embargo, el cineasta falleció pocos días antes y su amiga, la cantante Jeanette, decidió poner la televisión para ver el homenaje.

"Mientras hablaba la familia, yo lloraba y lloraba", ha destacado la cantante este martes durante una conexión con Espejo Público. No obstante, la cantante ha destacado que hubo un momento en el que se enfadó sobremanera: la cantante mexicana Natalia Lafourcade entonó su Por qué te vas.

"Se me secaron las lágrimas en ese momento. Me quedé con cara de estúpida diciendo 'cómo es posible que yo no esté ahí'", ha destacado Jeanette, cuyo Por qué te vas sirvió como parte de la banda sonora de la película Cría cuervos, dirigida por Saura. En su momento, tanto el filme como la canción supusieron una revolución y dieron la vuelta al mundo, cosechando un gran éxito.

"¡Cómo no pensaron en mí! No sé por qué razones han puesto a esta señorita a cantar la canción. Más que enfadada, estoy sorprendida. Creo que el desliz ha sido brutal", ha apuntado Jeanette que, además, ha asegurado que, en ese momento, recibió un aluvión de mensajes preguntándole por qué no estaba en la gala de Sevilla: "La gente pensó que estaba enferma o que estaba en Estados Unidos, fuera de España. Pero estaba aquí, en Madrid".

Pese a esto, la cantante decidió quitarse la espina clavada por la Academia de Cine acudiendo, el pasado lunes, a la capilla ardiente del director. Allí, no dudó en interpretar, a capella, el mencionado tema, animada por Lali, viuda de Saura: "Lali me dijo: 'por favor, lo que tienes que hacer ahora es cantar aquí delante del féretro'. Pensé que no lo podía hacer porque estaba muy emocionada. Pero ella me dijo que era su canción fetiche, que se la ponía cada mañana al despertarse".

Siguiendo los deseos de la viuda, la cantante entonó su Por qué te vas: "Mi versión ha sido la última vez que se ha cantado para Carlos Saura". Por su parte, la Academia de Cine compartió a través de sus redes sociales el momento en que Jeanette entonó el tema musical. Sin embargo, la institución aún no se ha pronunciado con respecto al error por no haber convocado a Jeanette desde un primer momento: "Nadie me dijo nada, en la capilla estaba el presidente de la Academia y me dio un abrazo. Yo no he querido hacer revuelo, solo puse mi opinión en Facebook. Aquello estalló y vino todo el mundo a averiguar qué pasó".