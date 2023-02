Cheque de 200 euros: a partir de qué día se puede solicitar esta ayuda y cuáles son los requisitos

A partir de este miércoles 15 de febrero se podrá solicitar la ayuda de pago único de 200 euros anunciada por el Gobierno dirigida a "personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio", que durante el 2022 hayan sido asalariados, autónomos, o beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo. Esta medida fue anunciada por el Ejecutivo central el pasado 27 de diciembre de 2022 y se gestionará a través de la Agencia Tributaria, por lo que será necesario solicitarla en este organismo público. El plazo de solicitud se abrirá mañana y estará disponible hasta el 31 de marzo de 2023. No obstante, será necesario cumplir con una serie de requisitos para acceder a este cheque, que tendrá en cuenta unos límites en los ingresos y el patrimonio.

Quién puede solicitar esta ayuda

En este sentido, podrán solicitar el cheque las personas que, en 2022, hayan tenido residencia habitual en España, que hayan realizado una actividad por cuenta propia (autónomos) o por cuenta ajena por la que estén dados de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, o bien, en mutualidad. También podrán pedirla las personas que hayan sido beneficiarias de una prestación o subsidio por desempleo.

Requisitos para acceder al cheque

Respecto al límite de ingresos, no se podrán superar los 27.000 euros brutos anuales, ni los 75.000 euros de patrimonio a fecha de 31 de diciembre de 2022, sin tener en cuenta la vivienda habitual.

Para el cálculo de estos límites, se sumarán las rentas y el patrimonio de las personas que convivan en el mismo domicilio, siempre que tengan este parentesco o relación: cónyuge o pareja de hecho inscrita en el registro; descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan los 8.000 euros; y ascendientes de hasta segundo grado, esto es, padres y abuelos.

Se tendrá en cuenta, en todo caso, la situación existente a 31 de diciembre de 2022, y no posterior. Por tanto, "no se tendrán en cuenta los ingresos y patrimonio de otras personas convivientes en el mismo domicilio que no estén unidas por los vínculos anteriores", especifica la Agencia Tributaria. De tal manera que no se sumarán las rentas ni el patrimonio de las personas que compartan piso que no tengan una relación como las detalladas anteriormente.

Quiénes quedan excluidos de la ayuda

No podrán acceder a esta ayuda quienes, a fecha de 31 de diciembre de 2022, percibieran el Ingreso Mínimo Vital, que incluye el complemento de ayuda a la infancia. Tampoco aquellas personas que perciban una pensión abonada por el Régimen General o los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como quienes perciban prestaciones análogas de las mutualidades de previsión social alternativas al RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos).

Por tanto, informan desde TaxDown, quedarán excluidos todos los hogares que tengan, al menos, una persona que reciba el IMV o una pensión del Estado.

Asimismo, la Agencia Tributaria recuerda que tampoco tendrán derecho a la ayuda si, durante el ejercicio de 2022, alguna de las personas que convivan en el domicilio y que cumplan las relaciones de parentesco ha sido administradora de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado su actividad a 31 de diciembre de 2022.

Cómo se puede solicitar

La ayuda se puede solicitar desde este miércoles a través del formulario electrónico que estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, a la que se puede acceder a través de este enlace. Para poder presentar la solicitud, la persona interesada deberá disponer de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e. "También puede presentar el formulario, un tercero por apoderamiento o colaboración social", indican.

Para la solicitud de estas ayudas se debe consignar el NIF del solicitante y de las personas que convivan en el mismo domicilio y aportar una cuenta bancaria, titularidad del solicitante en la que desea que se realice el abono de la ayuda.

No será necesario aportar documentación, salvo si se marca la casilla 'No presto mi consentimiento para la consulta de los Registros de parejas de hecho'. En este caso, se debe aportar documentación justificativa de dicha circunstancia en el apartado 'Aportar documentación complementaria'.