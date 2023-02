La letra pequeña del ajuste técnico en el IRPF: "Cuando se presente la declaración en 2024, va a salir una cantidad menor a devolver"

La nómina de enero ha sorprendido a algunos con una mayor cuantía de la que esperaban. El motivo: un ajuste técnico introducido por el Gobierno a finales del año pasado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que reduce la retención sobre los rendimientos del trabajo para algunas rentas. Esto ha provocado un consecuente aumento del salario neto en los afectados, pero también tendrá consecuencia en la declaración de la renta del año que viene. "Cuando presenten la declaración de la renta en 2024, les va a salir una cantidad a devolver menor", aclara José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El Ejecutivo anunció en septiembre una ampliación de los beneficios fiscales en el IRPF para las rentas más baja. En concreto, además de elevar el mínimo exento de tributar de 14.000 a 15.000 euros, amplió la reducción por los rendimientos del trabajo a las rentas de hasta 21.000 euros (antes el límite estaba en 18.000). Más allá de esta modificación, incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, el Gobierno aprobó el 27 de diciembre un cambio en el reglamento del IRPF que ajusta las retenciones a rentas superiores a esa cifra, con el objetivo de aliviar el salto de escala.

Según los cálculos de Gestha, los principales beneficiados por este ajuste son los contribuyentes cuyo cónyuge tenga una renta inferior a 1.500 euros, es decir, hogares en los que prácticamente entra un único ingreso y en los que lo habitual es presentar una declaración conjunta. En estas circunstancias, desde este primer mes de 2023, a las rentas de entre 23.000 y 28.500 euros se les disminuye la retención entre 1.014 y 27 euros, en función del nivel de renta y del número de hijos.

En concreto, la mayor merma (1.014,23 euros) corresponde con rentas de 22.500 euros y dos hijos, que soportarán en 2023 unas retenciones de en torno a 1.401 euros. Les siguen -siempre en el caso de contribuyentes cuyo cónyuge tenga una renta inferior a 1.500 euros- las rentas de 23.000 euros, también con dos hijos, en cuyo caso con el nuevo ajuste las retenciones disminuyen en 911,61 euros.

A devolver en 2024

El resultado de estas reducciones es que el salario neto de enero de las personas en estas circunstancias ha sido mayor al de diciembre. Sin embargo, al disminuir la retención también será menor la cuota de devolución en la declaración de la renta de 2024, que es la que recoge las retenciones de 2023. A estas rentas de entre 23.000 y 28.500 euros se les devolverán entre 286 y 1.452 euros, en función del número de hijos y de ingresos, una cuantía menor al resultado de la declaración del ejercicio anterior. "Esa disminución de la retención es la misma cantidad que se les va a devolver de menos cuando presenten su declaración de la renta, pero aun así les va a salir a devolver", explica Mollinedo.

En el caso de los contribuyentes solteros, viudos o divorciados, la reducción solo afecta a aquellos que tengan una renta de 22.500 euros y dos hijos, así como a aquellos con unos ingresos de 23.000 euros y uno o dos hijos. En estas circunstancias, la merma en las retenciones oscila entre 92 y 261 euros y se les devolverán entre 254 y 423 euros, menos igualmente que en el ejercicio precedente.

En todo caso, este ajuste no afecta a las rentas inferiores a 21.000 euros, donde se ha establecido el nuevo límite en la reducción por rendimientos del trabajo, debido a que en este caso lo que se ha limitado es la propia tributación -los tipos impositivos no han cambiado-. "A partir de 21.000 euros hay una menor retención, pero no una menor tributación, con lo cual esa menor retención es una cantidad menor a devolver sobre la que venían percibiendo", concluye Mollinedo, que matiza que puede haber variaciones en los cálculos por las diferencias en la normativa autonómica.