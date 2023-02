El Gobierno sube el SMI a 1.080 euros: ¿Cuándo se notará? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Por qué los empresarios no lo apoyan?

Tras un mes de discusión entre Gobierno y sindicatos, ha llegado el acuerdo. El salario mínimo (SMI) subirá hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas, un incremento que se sitúa en la parte alta de la horquilla que habían propuesto los expertos del Ministerio de Trabajo.

Tras la última subida del SMI -la quinta desde que gobierna la coalición de PSOE y Unidas Podemos- el Ejecutivo da por cumplida su promesa de elevar el mínimo salarial hasta el 60% del salario medio. Un compromiso recogido en el pacto que ambas formaciones firmaron al constituir la coalición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que España es el segundo país de la OCDE que más ha elevado el SMI en los últimos cinco años y defendió su revalorización como herramienta para lograr un reparto más justo de la renta. Mientras que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, que ha encabezado las negociaciones con los sindicatos, celebraba que la subida "mejorará especialmente la vida de las mujeres y los jóvenes".

¿Cuánto sube el SMI?

El incremento del salario mínimo anunciado por el Gobierno llevará la cuantía de esta renta desde los 1.000 euros brutos en 14 pagas actuales hasta los 1.080. Es decir, un alza de 80 euros mensuales, que deja este sueldo en 15.120 euros anuales. En términos relativos, el aumento es del 8%, lo que convierte a esta subida en la segunda más generosa de las cinco que ha llevado a cabo la coalición en cinco años (la primera, por la que el SMI pasó de 736 a 900 euros en 2018, sigue siendo la mayor en democracia). Desde 2018, el SMI ha aumentado 344 euros mensuales, o lo que es lo mismo, un 47%.

¿Cuándo se notará en la nómina?

Hasta ahora el Gobierno se ha limitado a anunciar la subida, pero para que los trabajadores la perciban en su nómina habrá que esperar hasta febrero. El incremento del SMI tiene que pasar todavía por el Consejo de Ministros, algo que no se prevé que ocurra hasta dentro de dos semanas, según comunicó el lunes el secretario general de CC OO, Unai Sordo. En todo caso, aunque haya que esperar, los trabajadores no deben preocuparse: el alza es retroactiva a enero, por lo que la subida que no han recibido en la nómina del mes pasado se compensará en febrero.

Evolución del salario mínimo interprofesional en los últimos 43 años. Henar de Pedro

¿Hay que hacer algo para reclamar la subida?

No. La empresa está obligada a incorporar automáticamente la subida en la nómina y también a abonar el alza correspondiente a enero con efectos retroactivos. Ningún convenio o acuerdo entre empresa y trabajadores puede suponer que el sueldo baje de los 15.120 euros anuales recién pactados.

¿A cuántos trabajadores afecta?

Los sindicatos calculan que la subida beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, o lo que es lo mismo, en torno al 14% de los asalariados del país. El retrato robot del trabajador que percibe el SMI es una mujer de entre 16 y 34 años con contrato temporal y que trabajan en el sector agroalimentario o los servicios. Las comunidades donde se notará particularmente el efecto de la subida son Extremadura, Murcia, Canarias, Andalucía y Galicia.

¿Se ha devaluado el SMI?

La subida anunciada del SMI permitirá también que los trabajadores que lo perciben no pierdan poder adquisitivo por la fuerte subida de la inflación. Desde 2019 el salario mínimo ha aumentado un 20% (incluida la subida de 2023), mientras que los precios lo han hecho un 14%.

¿Cuánto ha subido en otros países?

España es el octavo país con el salario mínimo más elevado de la UE, a bastante distancia de vecinos como Alemania (1.703 euros en 14 pagas) o Francia (1.465 en 12 pagas). Tras la llegada de la pandemia, los Estados miembros han acometido subidas importantes del salario mínimo. Por ejemplo, en Alemania ha subido un 27% en comparación con el segundo semestre de 2019, igual que en Portugal. El Bélgica ha crecido un 23% en y en Francia lo ha hecho un 12,4%. En España, tras la última subida, el SMI ha crecido un 20% en comparación con 2019.

¿Por qué se oponen los empresarios?

Gobierno y sindicatos han pactado el incremento del salario mínimo sin el acuerdo de la patronal, que no se ha presentado a ninguna de las dos reuniones en las que se ha debatido el asunto. Se trata de la tercera subida consecutiva del SMI que se aprueba sin su visto bueno. Los empresarios no han hecho una valoración de la cifra acordada finalmente, pero esta queda lejos de lo que defendía la CEOE: elevar el SMI hasta los 1.040 euros mensuales. Una medida que reclamaban acompañar con subvenciones al sector agrario y cambios en la ley de contratos públicos.

¿Habrá más subidas?

De momento, parece que no. Aunque en diciembre, Yolanda Díaz planteó la posibilidad de que el SMI pueda volver a subir de nuevo a mitad de año para compensar los efectos de la inflación, los sindicatos han confirmado que este extremo no se ha discutido en las negociaciones.