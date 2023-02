Luis Zahera, sobre la sección de Míster Jägger en 'La Resistencia': "Parece 'El Hormiguero', pero en cutre"

MOVISTAR PLUS+

Luis Zahera, ganador del Goya a mejor actor de reparto por la película As Bestas, visitó este lunes La Resistencia para comentar con Broncano la experiencia de recibir el galardón.

Pero antes de que el actor gallego saliera, realizó su sección uno de los colaboradores del programa de Movistar Plus+, Míster Jägger, que le propuso al presentador impedir con una caja una invasión alienígena en el futuro.

Que este tuit sirva para generaciones futuras para que entienda por qué están vivos.



Gracias por salvar a la humanidad, @MisterJagger_ pic.twitter.com/quCxPiX9C6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 13, 2023

Al acabar, Zahera apareció para realizar la entrevista, pero le comentó al conductor del programa: "Vaya mierda lo de la caja, lo del queso... parece El Hormiguero en cutre".

Solo estaba recordando el placaje de @MisterJagger_ a Javier Gutiérrez mientras escuchaba a Luis Zahera que había sido una mierda la sección pic.twitter.com/wrN2D6nCr4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 13, 2023

El actor también quiso contarle al público del programa y al presentador una anécdota: "Resulta que como soy gallego, en Telecinco me preguntaban mucho si iba a Galicia".

"Me pedían un par de centollos. Me hice el loco y les dije que no se los podía traer en el avión cuando a lo que se referían como centollos era una metáfora de cocaína por la película Airbag", explicó el actor.

"¿Vas mucho por Galicia? ¿Me puedes bajar unos centollos (guiño guiño)?"



Fuerza a todos los gallegxs que soportan esta broma cada vez que salen de Galicia. pic.twitter.com/mlg4tAQd6r — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 13, 2023

El conductor del programa también destacó que le había crecido mucho el pelo al invitado desde la última vez que le visitó (estaba grabando la serie La última de Disney+ y Zahera se tuvo que rapar para el papel).

El gallego le contestó que "solo le dan papeles de villano y nunca le dan el del bueno. Si eres malo tienes que ser terrorífico y si eres bueno tienes que ser maravilloso. Yo, lo que quiero, son personajes de morrear", concluyó el actor.