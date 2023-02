'Sálvame' revela que el padre de Asraf Beno podría no asistir a su boda con Isa Pantoja: "Ella no es bien recibida en la familia"

Isa Pantoja y Asraf Beno planean casarse este Otoño. Y, si bien son conocidos los conflictos familiares de Chabelita, Sálvame ha adelantado que la hija de Isabel Pantoja tampoco tendría buena relación con su familia política, concretamente con su suegro.

Así ha contado la tertulia de Telecinco este lunes, pocos días después de la noticia de la boda. El programa ha hablado con una vecina de la familia del novio, una persona allegada que ha informado de la situación de Isa P.

"Aunque se casen, sus padres no la quieren", ha explicado la testigo. De hecho, ha defendido que es un paso más en una mala relación: "Es la historia de siempre, cuando está en su casa no entra". En cuanto a quién no asistiría a la ceremonia, la testigo ha remarcado: "El padre te aseguro que no".

"Al padre no le gusta que salga en la tele, y a la familia tampoco. No le gusta cómo actúa", ha relatado. En cuanto a la diferencia de religión, la vecina ha explicado: "Para su padre es como una deshonra".

La mujer ha reafirmado su testimonio con un acontecimiento reciente: "Hace poco se casó su prima, estaba toda la familia y a ella no la invitaron" "No es bien recibida en su familia"