La crisis del globo y la hipótesis extraterrestre: EE UU investiga el origen de los tres 'fanis' derribados y si se trata de una amenaza china

Ya son cuatro los objetos voladores (globos o artefactos) derribados en Estados Unidos y Canadá en la última semana. Tres de ellos han sido derribados en los últimos tres días. El Pentágono reconoce desconocer el origen de estos tres y de hecho no puede confirmar aún si son chinos como lo era el globo espía abatido el pasado día 4.

El globo y los tres objetos voladores por identificar:

4 de febrero : EE UU derriba un presunto globo de vigilancia frente a la costa de Carolina del Sur. Según el Pentágono, procedía de China y había estado vigilando zonas sensibles.

: EE UU derriba un presunto globo de vigilancia frente a la costa de Carolina del Sur. Según el Pentágono, procedía de China y había estado vigilando zonas sensibles. 10 de febrero : aviones estadounidenses derriban otro objeto en el norte de Alaska. Carecía de sistema de propulsión o control.

: aviones estadounidenses derriban otro objeto en el norte de Alaska. Carecía de sistema de propulsión o control. 11 de febrero : un caza estadounidense derriba un "objeto aerotransportado a gran altitud" sobre el territorio canadiense de Yukón, a 160 km de la frontera con Estados Unidos.

: un caza estadounidense derriba un "objeto aerotransportado a gran altitud" sobre el territorio canadiense de Yukón, a 160 km de la frontera con Estados Unidos. 12 de febrero: los norteamericanos derriban "por precaución" un cuarto objeto a gran altitud cerca de la frontera con Canadá.

Este último objeto fue derribado por aviones de combate estadounidenses sobre el lago Hurón, en Michigan, cerca de la frontera con Canadá. Ha sido descrito por funcionarios del Departamento de Defensa de EE UU como una "estructura octogonal" no tripulada con cuerdas atadas a ella.

El Mando de Defensa Aeroespacial Norteamericano (NORAD) consideró que disparar a los objetos derribados el sábado y el domingo, en un intento de preservarlos mejor para su examen en tierra, era "inalcanzable", en parte debido al tamaño relativamente pequeño de esos objetos, cita CNN.

Un caza F-22 derribó un "objeto de gran altitud" sobre aguas heladas del océano Ártico, cerca de la frontera canadiense, a unos 16 kilómetros de la costa norte de Alaska, es lo que ha especificado el NORAD. EE UU y Canadá trabajan para recuperar los restos, pero la búsqueda en Alaska se ha visto dificultada por las condiciones árticas.

Aviones de combate F-22 de la USAF. Ssgt Danielle Sukhlall / U.S Air

¿Dispositivos meteorológicos o de vigilancia?

"No voy a calificarlos de globos. Los llamamos objetos por una razón", dijo el general Glen VanHerck, comandante del Mando Norte de Estados Unidos y del NORAD en referencia a la nueva denominación de estos objetos 'fenómenos aéreos no identificados' (FANI). "Lo que estamos viendo son objetos muy, muy pequeños que producen una sección transversal de radar muy, muy baja", añadió.

No voy a calificarlos de globos... No soy capaz de decir cómo se mantienen en el aire"

En declaraciones a la prensa, reconoció que no disponen de nueva información sobre el país de origen o las propiedades físicas o mecánicas de los tres objetos derribados sobre Norteamérica en los últimos tres días.

"No soy capaz de decir cómo se mantienen en el aire. Podría ser un globo de tipo gaseoso dentro de una estructura o podría ser algún tipo de sistema de propulsión. Pero está claro que son capaces de mantenerse en el aire", añadió. "Yo dudaría y les pediría que no lo atribuyeran a ningún país concreto. No lo sabemos", consideró VanHerck.

Yo dudaría y les pediría que no lo atribuyeran a ningún país concreto"

Un alto funcionario dijo a ABC News que los tres últimos objetos eran probablemente dispositivos meteorológicos y no globos de vigilancia. Pero en cambio, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que los servicios de inteligencia creían que los objetos eran en realidad globos de vigilancia.

¿Objetos extraterrestres? No se descarta

Un portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se limitó a decir que "estos objetos no se parecían mucho, y eran mucho más pequeños que el globo [del 4 de febrero], y no los caracterizaremos definitivamente hasta que podamos recuperar los restos".

Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen. No he descartado nada"

Salvo el primero, el globo, los otros tres son literalmente objetos voladores no identificados, aunque las autoridades han evitado pronunciar las cuatro palabras de forma consecutiva. Y eso ya ha abierto una puerta a las interpretaciones más apasionantes pero fantasiosas.

Lo cierto es que de las palabras del general Glen VanHerck puede concluirse que el Pentágono no descarta la posibilidad de que esos misteriosos (de momento) objetos pudieran estar relacionados con extraterrestres. Se entiende que la Inteligencia estadounidense está explorando todas las vías. "Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen. No he descartado nada", declaró VanHerck.

El hecho de que los mandos militares no descarten la opción extraterrestres coincide con el informe que, el pasado diciembre, reveló que el Departamento de Defensa ha analizado "cientos" de avistamientos de ovnis por parte de sus miembros desde el año pasado. El documento menciona objetos que vuelan de formas que aún no se comprenden, y otros en el espacio y bajo el agua, revelaron los funcionarios que cita el Daily Mail.

El Departamento de Defensa ha analizado "cientos" de avistamientos de ovnis por parte de sus miembros desde el año pasado

Sean Kirkpatrick, jefe de la oficina OVNI de la Administración americana, reveló que habían recibido informes de oficiales de inteligencia y militares y de otras agencias sobre objetos no identificados no sólo en el aire, sino también bajo el agua e incluso en el espacio.

Globos también en Taiwán... ¿anuncio de la invasión?

Ya antes de lo sucedido en EE UU y Canadá, otros países han observado incursiones de globos en su espacio aéreo, pero sus gobiernos han dado pocos detalles. Son los casos de Taiwán, Japón y Filipinas. Estos dos últimos han dado pocos detalles, pero los taiwaneses sí lo han hecho.

La isla codiciada por China ha observado docenas de vuelos de globos militares chinos en su espacio aéreo en los últimos años. "Vienen con mucha frecuencia, el último hace sólo unas semanas", ha dicho un alto funcionario taiwanés que cita Financial Times. Otra fuente llega a hablar de una media de una incursión de ese tipo al mes.

Vienen con mucha frecuencia, el último hace sólo unas semanas"

Ya antes, el Ministerio de Defensa de Taiwán había confirmado un incidente en febrero del año pasado, en el que varios globos chinos en cuatro tandas merodearon por el norte del país. Las revelaciones elevan la preocupación de que Pekín pueda estar preparando un ataque contra el país. El Ejército Popular de Liberación lleva meses reforzando las capacidades que necesitaría para invadir Taiwán.

Y China denuncia globos de EE UU

La respuesta desde Pekín ha llegado, aunque tarde, este lunes. El Gobierno chino asegura que globos estadounidenses sobrevolaron al menos diez veces el país asiático durante el último año. "Es común que globos de EE UU entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países", ha dicho el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

Es común que globos de EE UU entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países"

"Solo el último año, globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado el espacio aéreo chino más de diez veces sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes. EE UU debe reflexionar y cambiar de actitud antes de incitar a la confrontación, calumniar y acusar a otros", aseguró y recoge Efe.

Wang ha dicho también que no tiene conocimiento sobre los últimos supuestos objetos no identificados que han sido derribados en EE UU y Canadá, aunque acusó a Washington de "reaccionar de forma exagerada" por derribar esos artefactos.