Gema Aldón, primera concursante oficial de 'Supervivientes 2023'

Gema Aldón es la primera concursante confirmada de Supervivientes 2023. Así lo ha dado a conocer este domingo Fiesta, el programa de Telecinco presentador por Emma García.

La hija de Ana María Aldón, exmujer de José Ortega Cano, afrontará próximamente la aventura más extrema de la televisión después de que su madre fuera una de las revelaciones de la edición de 2020, en la que quedó segunda.

Gema Aldón es tanatopractora y su sueño es abrir su propia funeraria. Además, es madre de una niña de 4 años y siente adoración por su hermano, hijo de Ana María Aldón y Ortega Cano. Del torero llegó a decir que es un "cobarde". También ha mantenido una guerra mediática con la hija de este, Gloria Camila.

"Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete, no sabe lo que le espera", ha reaccionado Ana María Aldón a la noticia. "Supervivientes es mucho más duro de lo que cualquier persona desde su casa se puede imaginar", ha opinado.

Sobre si su hija aguantará o no, cree que "sí". "Ella está contenta, muy nerviosa. Le ha costado decidirse. Lo que más le va a afectar el es frío, las situaciones extremas, pero espero que o disfrute", ha asegurado la diseñadora.