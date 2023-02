Robles asegura que no puede enviar cazas a Ucrania "porque España no tiene los que pide el presidente Zelenski"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado este viernes que para España "no sería posible enviar" a Ucrania "aviones" como "los que pide" el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, porque "no los tiene".

Así lo ha indicado la titular de Defensa en una atención a medios durante la visita a los terrenos donde se implantará el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), en Jaén, y el día después de la cumbre europea que ha contado con la presencia del propio presidente ucraniano, quien insistió en su petición a los Veintisiete para que suministren más armamento, incluyendo el aprovisionamiento de aviones de combate.

Al respecto, Margarita Robles ha indicado que "lo que puedo decir en ese sentido es que España está firmemente comprometida con Ucrania, y en lo que hace referencia al envío de armamento, siempre actuamos en relación a nuestros aliados", ha añadido.

Tras ello, la ministra ha apostillado que "todo el mundo sabe que para España no sería posible enviar aviones, porque los que pide el presidente Zelenzki, España no los tiene", ha zanjado.

No obstante, aunque se ha hablado del envío de F-16 a Ucrania, un tipo de caza que no forma parte del equipamiento del Ejército del Aire, el presidente Zelenski no ha cerrado la puerta a recibir cualquier tipo de avión de combate que pueda ayudar a su ejército a hacer frente a la amenaza rusa.

De hecho, el presidente ucraniano solicitó al primer ministro británico, Rishi Sunak, en su visita al Reino Unido, el envío de cazas F-35 de la Royal Air Force, ya que ese país tampoco dispone de aviones F-16. Es más, según publicó The Objective, Zelenski llegó a pedir al propio Pedro Sánchez el envío de cazas F-18 del Ejército del Aire, durante la vista a Kiev del presidente español.