Estopa sorprende en directo a Jordi Évole en 'El Hormiguero'

Jordi Évole fue el invitado de este jueves en El Hormiguero, donde presentó la nueva temporada de su programa en La Sexta, Lo de Évole, que se estrena este próximo domingo.

En el primer programa, el periodista entrevista a los hermanos David y José Manuel Muñoz, los componentes del grupo Estopa. Mientras Évole explicaba de qué iba el contenido del programa, Pablo Motos le interrumpió para anunciarle que los músicos estaban en el plató.

"¡Qué hijos de puta!", exclamó el invitado al verles entrar y sentarse junto a él en la mesa del espacio de Antena 3. "La semana pasada les dije que vinieran a Madrid para darle una sorpresa a Pablo, pero me dijeron que José tenía médico. Me lo comí con patatas", añadió.

Para engañarle aún más y seguir con la sorpresa, los hermanos Muñoz contaron que este jueves le habían mandado un mensaje al periodista para ver si podían entrar por videollamada en el programa.

"Encima voy yo y llamó a Pablo para decirle que si podíamos hacer la conexión y me ha dicho que no, que no daba tiempo", explicó Évole. "No me gustan las entrevistas por videollamada porque las asocio a la covid", aseguró Motos.

Tras comentar de qué iba a ir el programa del domingo, Trancas y Barrancas le realizaron su sección al invitado, que seguía impactado por la sorpresa, a David y a José.