Jordi Évole, en 'El Hormiguero': "Le propuse a Isabel Preysler hacer una canción contra Vargas Llosa como la de Shakira"

Jordi Évole fue el último invitado de la semana de El Hormiguero, donde acudió para presentar la nueva temporada de su programa, Lo de Évole, que el 12 de febrero se estrena en el prime time de La Sexta.

Además de comentar con Pablo Motos las novedades de las nuevas entregas de su espacio, el periodista también avanzó algunos de sus nuevos proyectos profesionales.

"Te agradezco que te hayas cortado el pelo", bromeó el presentador nada más sentarse en la mesa. Y añadió que "me han dicho que pasas muchas tardes en casa de Isabel Preysler...".

El invitado le respondió: "Nos conocimos hace dos años y nos caímos muy bien, y eso que venimos de mundos diferentes". Évole sorprendió a todos cuando dijo: "Quería hacer un video de promoción en el que estábamos leyendo de los dos en unos sofás".

Jordi Évole, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Entonces miraba a Isabel y le decía que por qué no hacía una canción anti Mario Vargas Llosa como había hecho Shakira con Piqué en su colaboración con Bizarrap, pero ella me contestaba que dejara de decir tonterías", añadió el invitado.

Motos se dirigió a Tamara Falcó, que esperaba su turno para participar en la tertulia de actualidad, y le preguntó si era verdad lo que estaba contando el periodista.

"Sí que viene a casa, pero lo que no sabía era lo de la canción", admitió la marquesa de Griñón. Entre risas, Évole se autoinvitó a la boda de la madrileña: "Igual podrían invitarme a la boda que tenéis en la familia. Necesitáis a un chico de barrio para que robe algo".

"Has hecho un cambio en tu vida, tienes un grupo de música", le dijo el conductor del programa. "Sí, nos llamamos Los niños Jesús. Mi gran frustración ha sido siempre no ser músico y en esta etapa nueva de mi vida, creo que desde que hice la entrevista a Pau Donés quiero hacer cosas nuevas", le contestó el cornellanense.

"Un día en casa con amigos, después de tomarnos un arroz, alguien sacó una guitarra, empezamos a hacer versiones de canciones. Ahora quedamos para ensayar en alguna ocasión y ahora damos conciertos", afirmó Évole.

"¿Te comparas más con Freddie Mercury o con Leticia Sabater?", quiso saber Motos. Entre risas, el invitado reconoció que "respeto a todo el mundo que tiene el valor de subirse a un escenario, yo soy como el cover del cantante de La Cabra Mecánica".

"Yo me apunté al grupo como el que se apunta al gimnasio, que te compras todo y quizá al mes ya no quieres ir más. Pues también me compré todo el equipo para el grupo, hasta una furgoneta", confesó el periodista.