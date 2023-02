Ibai Llanos anuncia su próximo proyecto: entrará a formar parte de La Gran Familia Mediterránea con Dani García

Ibai Llanos será el protagonista del próximo menú de youtubers que La Gran Familia Mediterránea, el servicio de comida a domicilio del chef Dani García, dentro de la categoría The Gaming Familiy.

Una iniciativa que comenzó hace varios años con Willyrex y Vegetta y que desde entonces ha creado más de cinco menús con otros creadores de contenido como El Rubius, DjMariio, IlloJuan o ElXokas.

Sin embargo, parece que ninguno va a tener competencia contra el vasco, que ha dado la noticia en sus redes sociales asegurando que "se viene el mejor menú que se ha hecho hasta la fecha".

Se viene el mejor menú que se ha hecho hasta la fecha. pic.twitter.com/VpCm7rllTz — Ibai (@IbaiLlanos) February 8, 2023

Compartiendo una imagen junto con el cocinero malagueño, el creador de contenido no ha explicado cuando saldrá a la luz el menú, ni de que estará compuesto, pero ha dejado claro que está orgulloso del trabajo que ha hecho en las cocinas este pasado miércoles.

"Me sentía Ratatouille", ha comentado entre bromas en su directo más tarde: "He conseguido algo que me sorprendería que no fuese el mejor menú que habéis probado".

"Dani y yo hemos hecho algo que estaba hasta gritando", ha añadido, buscando rivalidad con el resto de sus compañeros para competir para decidir cuál es el mejor de los siete menús.