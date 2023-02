De los 'reality shows' a triunfar en las redes como humorista: el cambio de vida de Desy Rodríguez

Una de las concursantes más polémicas de Gran Hermano 14 fue Desy Rodríguez. Años después, la andaluza accedió a vivir la experiencia de Supervivientes, convirtiéndose por semanas también en el centro de todas las miradas. Además, entre tanto, en un pasado no muy lejano, formó parte del cine para adultos antes de interpretar a Paca La Piraña en Veneno.

Sin embargo, ya ha querido dar carpetazo a esa época y ahora se gana la vida con su característico humor en las redes sociales, donde es capaz de conquistar a sus seguidores con sus monólogos, memes y divertidos sketches.

Como se puede ver en su cuenta, Desy disfruta comentando, a la vez que provoca risas, la nueva temporada de La Isla de las Tentaciones, pero también lo hace sobre situaciones suyas en cualquier día normal.

Desy no está sola en esta aventura. La exconcursante de Supervivientes tiene el total apoyo de Luciano, su pareja. Este incluso participa en algunos vídeos que muestran cómo es el día a día de la pareja, pero siempre tirando del humor.

Además de comentar los reality shows y su propia vida, Rodríguez se atreve a dar "consejitos" a sus seguidores. La sevillana, en máximo 10 segundos, demuestra su experiencia intentando enseñar a sus fans como afrontar todas las etapas que se les presenten.

Con su papel en Instagra, Desy confirma que es una mujer muy fuerte de cabeza y que ya ha superado sus difíciles momentos del pasado en el propio seno de su familia. "Sufría abusos sexuales de mi hermano mayor con esquizofrenia desde los 4 a los 11 años", contó en una ocasión", afirmó en una ocasión. Además, también tuvo problemas con su madre: "Me apuñaló siendo una niña y me manipuló para que mintiera en el hospital. He vivido miedo en casa desde pequeña: depresión, problemas por mi peso…".