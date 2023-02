Lucía Bárcena anuncia su segundo embarazo: "En el mismo sitio, un año más tarde"

Lucía Bárcena vuelve a estar de celebración. Un año después, pero en el mismo sitio y con la misma ilusión, la influencer ha anunciado su segundo embarazo. La bilbaína ha utilizado su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia junto a Marco Juncadella Hohenlohe, el futuro padre.

En la publicación que ha compartido en redes aparece la joven junto a su familia. En la sucesión de tres fotografías en blanco y negro se muestra la complicidad entre los tres miembros de la casa, próximamente cuatro, junto al pie de página: "En el mismo sitio, un año más tarde… It’s a baby! (Es un bebé)".

La joven con más de 400.000 seguidores ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de esta nueva etapa que comienza, y estos no han tardado en alegrarse por ella. Con casi 50.000 'me gustas' la publicación se ha llenado de comentarios de amigos y fans. Así ha sido el caso de Violeta, quien la llama "valiente" o Marta Pompo, que no puede ocultar su emoción.

El pasado 14 de julio, la pareja daban la bienvenida a Filipa, su primera hija. Ella y el hijo de la princesa Cristina Hohenlohe de Alemania no cabían dentro de su alegría, y así lo contó en redes: "No sé quién le ha dado vida a quién". Los dos hermanos se llevará un año y un mes.