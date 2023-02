Kike a Toñi, en el final de su cita en 'First Dates': "¿Eres feminista? Entonces pagas tú"

Toñi y Kike brindaron en el inicio de su cita en First Dates. Ella, una mujer alegre y divertida, no ha tenido suerte en el amor desde que murió su pareja, ya que no ha encontrado a nadie que la convenza; él también se considera un tipo jovial que ha tenido dos relaciones "bonitas", aunque acabaron muy mal.

Nada más verse, no se causaron mala impresión e incluso brindaron por su velada. De camino a la mesa, Kike tuvo el detalle de acercarle la silla, un detalle que encantó a Toñi.

Después de tener una cita más o menos amena, con puntos en común y otros no tanto -como los perros-, Kike quiso saber, justo antes del momento de pagar la cena, el nivel de feminismo de la soltera.

"¿Eres feminista?", preguntó el soltero, mientras les entregaban la cuenta. Toñi le dijo que sí y él le respondió con un "entonces pagas tú". Ella no tuvo ningún problema en pagar, porque apuesta por la igualdad ante todo.

Luego llegó el momento de la decisión final, donde Kike dijo que no volvería a quedar con Toñi porque tiene una carga familiar y él quiere una convivencia total y absoluta.

Ella, por su parte, le explicó que tampoco tendría una cita con él porque está buscando a alguien más joven y con otra mentalidad.