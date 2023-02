Fernando, en 'First Dates': "Soy fan de Nacho Vidal, siempre estaba rodeado de buen ambiente"

"Creo que soy polisexual, puedo estar un rato con una chica y si a las dos o tres horas conozco a otra, no le voy a hacer ascos, si me gusta, claro...", afirmó Fernando en su presentación este miércoles en First Dates.

Y explicó que "admiro a Nacho Vidal, es un tío que se lo ha currado mucho, que siempre estaba rodeado de buen ambiente y me llama la atención porque es una persona bastante interesante".

Su cita fue Sara, una italiana que solo llevaba cinco meses en España, pero que ya se desenvolvía muy bien en castellano: "No he hecho ningún curso, simplemente hablo con la gente".

Ambos se llevaron muy buena impresión al conocerse en la barra del local de Cuatro, donde lo primero que comentaron fueron sus lugares de procedencia, explicándole Sara que venía de una ciudad cerca de Milan y que ahora vivía en Málaga.

Sara y Fernando, en 'First Dates'. MEDIASET

"No voy a volver a Italia. Estoy mejor en la Costa del Sol, allí me sentía oprimida y lo que quiero hacer es vivir", explicó la comensal. "Me gustan los chicos con pelo, pero al hablar con él he cambiado de opinión. Es un hombre muy agradable y me gusta, aunque no tenga pelo", reconoció la entrenadora personal.

Durante la velada, Matías Roure puso música, ambos no dudaron en levantarse de la mesa y ponerse a bailar. Sara demostró sus habilidades en el baile: "En mis clases enseño zumba".

Al final, tras tomarse el postre en el privado y besarse apasionadamente, los dos coincidieron en que querían conocerse mejor y decidieron tener una segunda cita.