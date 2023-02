Nico declara su amor por la música en 'First Dates': "Si me quedo sordo, me pego un tiro"

Nada más cruzar las puertas de First Dates este martes, Carlos Sobera le dijo a Nico: "Tú eres artista, seguro". El madrileño le contestó afirmativamente, ya que era músico.

"Para mí la música, junto con la Física y la Ciencia, son mis pasiones. Si me quedo sordo, me pego un tiro. Toco la guitarra, el bajo, el piano y la batería", explicó el comensal.

También destacó que "hago todo tipo de música: rock alternativo, psicodélico… soy muy creativo. Mi cabeza ha llegado a irse de un lugar y volver a la media hora y decir: ¿Qué ha pasado?".

Su cita fue Cristina, una chica apasionada del mundo del K-Pop y de todo lo asiático: "Necesito un novio que me lleve a Corea del Sur", afirmó la joven en su presentación.

"Soy de Valdemoro y estoy orgullosa de mi pueblo porque es muy famoso y no solo por Granados, el alcalde que robaba, sino por el dicho 'Entre Pinto y Valdemoro', es que estás entre dos aguas", afirmó la madrileña.

Nico y Cristina, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos descubrieron que tenían varias cosas en común como que vivían cerca, ella estudiaba Biología y él Física, a ambos les encantaba la música... pero no coincidieron en sus gustos.

Para Nico la música era muy importante y se sintió un poco decepcionado al saber que Cristina solo escuchaba Pop y K-Pop, género que no le gustaba nada, ya que él prefería el pop de los 90, el grunge, el rock gótico e incluso, post-punk.

La siguiente sorpresa que se llevó el comensal de la madrileña fue su poca afición a la lectura. "Los libros me dan urticaria, no me leo uno desde segundo de Bachillerato", admitió.

"Veo muchas letras juntas y me mareo, a no ser que sea la biografía de Belén Esteban, esa sí me la leo", añadió la joven. Al final, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita tras conocer que había más cosas que los separaban que los unían.