Carmelo 'pasa' de su cita en 'First Dates' e intenta ligar con Matías: "Busco a un hombre como él"

La cita entre Carmelo y Luis en First Dates este lunes no comenzó muy bien, y acabó en fracaso absoluto. En esta ocasión, el equipo del programa de Cuatro no acertó al emparejarles.

El primero en llegar fue Luis, que sorprendió a Carlos Sobera con una cabeza de Cristo colgada del cuello: "Es un blin blin que llevo para homenajear a Colombia, que es el país del reguetón", explicó el comensal.

A continuación, llegó el italiano, que se definió como "un chico explosivo". Pero ni a Carmelo le gustó Luis, argumentando que no era su tipo; ni al colombiano su cita: "Le veo demasiado mujer".

Carmelo y Luis, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me encanta la fiesta y mi tiempo lo divido entre el gimnasio, el trabajo y salir", reconoció el italiano mientras comenzaban a cenar. Pero esa afirmación no gustó mucho a Luis.

También hablaron de relaciones pasadas y de sus gustos: "Me gustan los hombres, no los gays. No me gusta ver a chicos afeminados, con todos mis respetos...", reconoció el colombiano.

Carmelo, en 'First Dates'. MEDIASET

La chispa entre ambos no saltaba y Carmelo, aprovechando que se tuvo que levantar al abrigo a por el dinero para pagar la cuenta, le confesó a una de las gemelas que "lo que quiero es cenar con el camarero".

"¿No te gusta tu cita?", le preguntó la camarera. "No me gusta físicamente, ni como se viste... prefiero a un hombre como Matías: Grande, pasional, fuerte...", reconoció Carmelo.

Al final, el italiano no quiso tener una segunda cita con Luis porque "no es mi tipo de hombre, busco otro". El colombiano, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "No sentí ningún feeling con él".