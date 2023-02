Mar, en 'First Dates': "He dado el primer beso de toda mi vida delante de toda España"

En una cita a ciegas no sabes qué es lo que te puedes encontrar. Puede que al amor de tu vida, puede que a una persona que sea insoportable o a alguien que no te guste nada.

Por eso, Raúl, antes de entrar en el restaurante de First Dates este jueves, reconoció que "no he tenido nunca una cita a ciegas y estoy acojonado, no sé lo que me voy a encontrar".

Y al cruzar las puertas del restaurante se encontró a Inma, una mujer de 60 años que le dejó desconcertado: "No es el perfil que había pedido...". Pero lo que no sabía el murciano era que se trataba de la madre de Mar, su cita.

Inma y Raúl, en 'First Dates'. MEDIASET

Al saberlo, respiró aliviado y acudió a la mesa para cenar con la joven, que le contó que fue adoptada por Inma y que llegó a Valencia con dos años. Tras hablar de sus aficiones, pasaron a sus anteriores parejas.

"Nunca he estado saliendo con nadie porque no había sido una de mis prioridades, he preferido a mis amigos, viajar, estudiar...", afirmó Mar. Raúl, sorprendido, pasó a hablar de sus estudios fuera de España, algo en lo que coincidieron.

Raúl y Mar, en 'First Dates'. MEDIASET

La joven se marchó al baño para comentar la cita con su madre y, a continuación, fue con el murciano al reservado, donde se tomaron los postres y se besaron tímidamente: "¿Nos damos un piquito?", le dijo Raúl.

"He dado el primer beso de toda mi vida delante de toda España, así tengo un recuerdo del programa y de la cita", admitió Mar sonriente, que si quiso quedar otra vez con el murciano.

El comensal, por su parte, coincidió con la joven en querer volver a verse: "Me ha parecido interesante y con una hora no me ha dado tiempo a conocerla como se debe".