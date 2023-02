Y ahora Sonsoles habló hace unos meses con Gloria, una mujer que fue atacada por un perro rottweiler en Granada. La mujer pasó por la UCI, y este miércoles el animal ha vuelto a atacar: esta vez a una niña de cinco años a la que casi mata. El programa de Antena 3 ha vuelto a hablar con la víctima del primer ataque, quien ha denunciado la reincidencia.

"El momento que me lo cuentan no me lo creía. No podía ser lo mismo con una niña de la misma edad que mi hija. Esta situación me derrumbó entera", ha expresado Gloria, de espaldas al programa para ocultar sus heridas.

La testigo ha hablado con la voz rota: "No me lo creo, y estoy entre indignada y cabreada. Tengo sentimientos encontrados, porque lo veo injusto". La primera víctima ha sido operada cuatro veces por las heridas que le provocó el perro.

"El perro estaba en una residencia canina, en una cuarentena. La jueza dictaminó que se archivara el caso porque era un descuido dejar la puerta abierta, no era de gravedad. Y ha vuelto a ocurrir", ha explicado.

"Solo se miraron los papeles del perro, pero mis testigos no se tuvieron en cuenta", ha rememorado de su caso. Además, ha contado que su abogado ha recurrido. "Yo también tengo animales, pero no tengo guardianes. Hay que educarlos", ha defendido.