A raíz de la última polémica de Froilán en un local de after que también funciona como local de intercambio de parejas, Sálvame ha llevado este miércoles a un testigo anónimo para que diera los nombres de los colaboradores que frecuentarían dichos lugares. El tema ha enfrentado a Carmen Alcayde y Lydia Lozano, quien ha intervenido por teléfono.

Y es que al testigo se le ha adelantado precisamente Alcayde, quien ha recibido un mensaje informando de que Lozano habría ido a esos locales de vez en cuando. "Lo siento, porque es mi amiga, pero ella haría lo mismo", se ha justificado la colaboradora antes de dar el nombre.

Momentos después, Lydia llamaba a su compañera, aparentemente muy enfadada. "Perdóname, cariño", se escuchaba a Alcayde decir fuera del plató. Sin embargo, no ha aceptado sus disculpas y le ha colgado la llamada.

Cuando ha vuelto con sus compañeros, ha explicado la conversación. "Está muy enfadada y con razón, porque dice que ella no lo habría hecho conmigo", ha contado Carmen. "Yo pensaba que no se iba a enfadar", ha expresado. "Estoy temblando", ha manifestado.

El testigo ha continuado con la historia de Lozano y su marido, Charlie, a quienes habría visto en el local de intercambio de parejas: "A veces está con él y otras con otros hombres". "No he visto más con mis ojos, pero la he visto entrar en una habitación acompañada", ha continuado.

Tras la polémica, Carmen Alcayde ha roto a llorar por arrepentimiento. Jorge Javier Vázquez ha revelado que la colaboradora ha recibido un mensaje precisamente del marido de Lydia: "Muchas gracias. Tienes un amigo menos".

Lozano ha vuelto a llamar y ha afeado las palabras del testigo: "Nos conoces y yo fui a un cumpleaños con mi marido. ¡Que se quite la máscara!". "Yo no me voy a escandalizar, pero si es mentira, es mentira", ha dicho, muy alterada. Además, ha atacado a Alcayde por no defenderla.

Precisamente por señalar a Charlie en público, Lydia se ha enfadado aún más. Por la decepción causada, Carmen Alcayde ha salido del plató, en pleno llanto. "Lo siento, perdóname", ha insistido.