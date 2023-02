Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre el Benidorm Fest y opina sobre Chanel: "Hoy su recuerdo es puro humo, no se lo merece"

Jorge Javier Vázquez ha querido hacer un análisis sobre lo que para él supone el Benidorm Fest. El presentador de Sálvame ha hablado sobre lo difícil que es para un arista comenzar su carrera gracias a este tipo de programas. Especialmente, el de Badalona ha querido destacar un elemento que esta edición ha sido protagonista: el odio a los concursantes.

"He visto a jóvenes aspirantes a artistas meterse de lleno en lo que significa la exposición pública para acabar llorando en ruedas de prensa por culpa de las críticas descarnadas, injustas e innecesarias que han tenido que soportar", ha escrito el presentador en su blog de Lecturas haciendo referencia a las experiencias que vivieron Aritz o las Twin Melody.

De hecho, para él, estos haters son "gente que sentiría pavor por subirse a un escenario, más que nada porque carecen del mínimo talento necesario para hacerlo. O, lo que es peor: de cualquier talento".

Sin embargo, no solo culpa a los que critican a los concursantes, sino que hace una queja pública contra el comportamiento de todos los telespectadores: "Creo que nos falta aprender a ser mejor público. Dictaminamos con rapidez y empujamos al olvido a gente que a lo mejor merece una segunda y una tercera oportunidad".

La opinión crítica de Jorge Javier no solo se ha quedado en esta edición. El presentador ha querido también echar la vista atrás y reflexionar sobre el año pasado. En especial, ha hecho referencia a Chanel, la ganadora del concurso: "No sé lo que está haciendo ahora, me suena que va a ser jurado de talent. De otro más. No he vuelto a saber mucho más de ella".

"Estando en lo más arriba hizo eso tan difícil a lo que antes hacía referencia: parar. Quizás haya parado en exceso y tampoco tenía la trayectoria profesional para permitírselo. A lo mejor nos tiene preparada una gran sorpresa, pero mucho me temo que Chanel pasará a la historia como una de las artistas peor representadas de los últimos años. Hoy en día su recuerdo es puro humo. No se lo merece", finaliza duramente el presentador.