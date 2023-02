En este constante y rápido envejecimiento del significado de las palabras del que somos testigos en nuestra época me ha tocado presenciar algo que nunca creí posible: que la palabra superdotado, aplicada a la inteligencia, se oxidara y se considerara ofensiva, casi de mal gusto. Ofende, como quien aparta la vista de un coche reluciente o de un reloj fuera del alcance, despierta resquemores, logra en segundos que muchos de quienes la escuchan se pongan en guardia. Las personas de un cociente intelectual elevado que trato prefieren definirse como de altas capacidades. Cuándo se cargará de nuevas connotaciones el vocablo es algo que aún no sabemos.

Debía haberlo visto venir ante el empeño con el que se ha impuesto la glorificación de la normalidad en cualquier aspecto de la vida, desde la educación hasta la clase política: es, obviamente, una mediocridad falsa, muy poco áurea, más dispuesta a machacar al diferente que a la conformidad con lo que se tiene. Una domesticación de aquello o de aquel que muestra su originalidad y se aparta del modo en el que esa irregularidad (sí, para eso también hay normas) debe manifestarse.

El talento es ingobernable, deslumbra en un primer momento para desafiar después a jefes, a compañeros, a profesores, a quienes han estructurado un sistema adaptado y definido para los que no entramos en el 10% de la población con una inteligencia (unas inteligencias, en realidad) más elevada. Dispuesto, si es preciso, a que ese 10% sea infeliz, inadaptado y se desperdicie su don y sus posibilidad de transformar la realidad con tal de que no tengan que reconocer que hay alguien que les supera.

La inteligencia no es un sinónimo de astucia ni de adaptación ni, por desgracia, de felicidad. Ha de adiestrarse y de encontrar un cauce para que no se transforme en dolor, en aburrimiento, en autodestrucción o en el desperdicio de una promesa. Y no sé cuánto de eso podemos permitirnos ahora mismo.