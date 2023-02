El apuñalado de Arganzuela fue perseguido por una banda rival tras escapar del centro de menores

Alexander, el menor de 16 años apuñalado a última hora de la tarde de este lunes en la plaza Rutilio Gracias en el distrito madrileño de Arganzuela, y al que se le vincula con una banda juvenil, habría sido perseguido por otra rival tras conocer que este se fugaba con bastante asiduidad del centro de acogida de la Comunidad de Madrid donde reside, según han contado fuentes policiales a 20minutos.

La agresión al menor se produjo alrededor de las 20.00 de la tarde, cuando tres jóvenes se acercaron a la víctima, que estaba sentada en un banco de la plaza, asestándole tres puñaladas. Una en la mano, otra en la cabeza que le produjo una fractura en el cráneo y otra en la espalda. Las causas aún se desconocen, pero la Policía Nacional apunta a que podría tratarse de un "ajuste de cuentas" entre bandas juveniles.

En esta zona de Arganzuela, conocida como la colonia del Pico del Pañuelo -encajada entre tres glorietas: la de Legazpi, la de general Maroto y la de la Beata María Ana-, suele ser terreno de actuación de los Dominican Don't Play (DDP). Aquí, el padre de Alexander tiene una tienda de ropa y sastrería donde el menor suele acudir cuando se escapa del centro de acogida.

"Estaba sentado viendo la televisión y me tocan a la puerta. Era el niño. Llama a la Policía que me han herido, me dice", ha relatado el padre en declaraciones para Telemadrid. Tras preguntarle si su hijo forma parte de una banda, el padre de Alexandre no ha dudado: "Si está, le veo todo el día con el grupo", ha señalado.

Hay muchas hipótesis abiertas, pero la Policía tiene sobre la mesa que el menor de 16 años pudiera formar parte de la banda de los Trinitarios. "En la zona dominan los DDP, tenemos indicios que Alexander pudiera estar relacionada con la banda rival y por eso estaba vigilado", han apuntado estas fuentes.

Arganzuela es uno de los distritos incluidos en el plan contra las bandas juveniles que ha cumplido ya un año tras los dos primeros asesinatos, el 5 de febrero de 2022, de un menor en la calle de Atocha y otro chico en Usera. El plan se mantiene activo en 12 distritos de la capital y en los municipios de Alcobendas, Alcorcón, Coslada y Parla, donde se ha detectado una mayor actividad de estas organizaciones criminales.

Plan antibandas

El primer balance anual realizado por la Delegación del Gobierno en Madrid, tras el refuerzo del plan antibandas impulsado en febrero de 2022, deja 300 pandilleros menos en las calles. Así lo confirmó hace unas semanas la delegada, Mercedes González, revelando que, en la demarcación de Policía Nacional, se contabilizaron 1.560 detenciones -353 de menores-, 748 incautaciones de armas -una de fuego y 80 machetes-, 123.176 identificaciones y 5.138 redacciones de actas por tenencia de drogas.

Así, González destacó que la presión policial sobre las bandas continuará "hasta eliminar la violencia que ejercen", aunque se trata de una problemática "social" que se debe atajar "desde la educación, los servicios sociales, el ocio y la cultura".