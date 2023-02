Los vecinos de los barrios de Ciudad Lineal sin parquímetros temen ahora el efecto frontera

Hace una semana, la Junta de Distrito de Ciudad Lineal aprobó la implantación de nuevas zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en los barrios madrileños de San Juan Bautista, Atalaya, Concepción y Pueblo Nuevo. Los vecinos celebraron en su momento la decisión, aunque no todos están contentos. Hay algunos, según indican desde la Asociación de Vecinos del Barrio Bilbao y Pueblo Nuevo, que temen que se produzca un efecto frontera en su vecindario, donde todavía no han llegado los parquímetros.

Al ser una medida que se va a ir aplicando progresivamente a partir del próximo mes de abril, temen que en las zonas en las que tarden más tiempo en llegar los parquímetros, comiencen a aparcar los que lo hacían en las plazas que antes eran libres. Creen que la zona en la que más afecciones podría haber es en la que está más pegada a la calle Alcalá.

Por ello, piden que, además de que se aplique a toda la zona el nuevo Servicio de Estacionamiento Regulado, se mejoren y amplíen los servicios de transporte público, dentro de los cuales también incluyen la red de BiciMAD. Todo ello son medidas que piden para intentar reducir el uso de los coches. También quieren que se establezcan zonas de aparcamiento de uso exclusivo para residentes.

Nueva Zona SER

Según los cálculos del concejal del distrito madrileño de Ciudad Lineal, Ángel Niño, más de 50% de las personas que aparcan actualmente sus vehículos en las calles de San Juan Bautista, Atalaya, Concepción y Pueblo Nuevo no son residentes. Esto llevaba a que los vecinos de estos barrios no pudiesen estaciones cerca de sus viviendas. Por esto motivo, en enero se llevó a cabo una consulta popular no vinculante para saber si los vecinos estaban a favor de regular el aparcamiento o no. El resultado fue claro, 4.788 votos a favor frente 1.728 en contra.

Este resultado se llevó a la Junta de Distrito del pasado miércoles, 1 de febrero, para que pudiese aplicarse. La votación en el Pleno también dio la razón a los vecinos, con los votos a favor de Más Madrid, PSOE, Ciudadanos y PP. Por ello, ahora lo único que falta es instalar los parquímetros y pintar las zonas correspondientes.

En total, se van a habilitar 6.139 plazas, aunque se incrementarán una vez que se haya aplicado la primera fase del plan. Serán 132 en Atalaya, 2.459 en San Juan Bautista, 2.568 en Concepción y 1.160 en Pueblo Nuevo.