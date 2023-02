Aparcar en determinadas zonas del distrito madrileño de Ciudad Lineal se ha convertido en misión imposible. Más del 50% de las personas que dejan sus vehículos en las calles de San Juan Bautista, Atalaya, Concepción y Pueblo Nuevo no son residentes. Esto se traduce en que los vecinos de la zona no pueden estacionar cerca de sus viviendas. Como consecuencia de su malestar, el concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño, organizó una consulta popular no vinculante para saber si los vecinos querían regular el aparcamiento.

Los resultados salieron favorables a establecer una zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), con 4.788 votos a favor y 1.728 en contra. Estos datos se han llevado este miércoles a la Junta de Distrito para tratar de hacer real la petición de los vecinos de los cuatro barrios implicados. La votación ha querido seguir los deseos de los residentes, lo que significa que a partir de próximo mes de abril los parquímetros serán una realidad en esta zona de Madrid. Ha recibido los votos a favor de Más Madrid, PSOE, Ciudadanos y PP. Los únicos que han votado en contra han sido Vox y el Grupo Mixto.

Sin embargo, no será de golpe en todos los barrios. El número de plazas depende de los parquímetros disponibles, por lo que las zonas se irán incrementando a medida que haya más maquinaria. En un primer momento, se pintarán 6.319. Por barrios, se ha planteado que en Atalaya se pinten 132 aparcamientos, en San Juan Bautista, 2.459; en Concepción, 2.568; y en Pueblo Nuevo, 1.160. Será en esta última zona donde aumentarán las plazas más adelante, como ya ocurrió en su momento con Ventas, una zona tensionada por hacer frontera con Quintana.

Para que el número de plazas se vea aumentado, será necesario realizar una modificación del contrato, según ha informado Ángel Niño durante su comparecencia en la Junta de Distrito.

Una semana de información

La última consulta vecinal no vinculante responde al efecto frontera que se generó, especialmente en Barrio Concepción, tras la realizada en marzo de 2022, cuando se implantaron los parquímetros en San Pascual, Quintana, Colina y Ventas. El objetivo, dar solución a los problemas de estacionamiento que llevan sufriendo desde hace tiempo.

Se trata de una apuesta personal de Ángel Niño para dar solución a los problemas lo antes posible. De hecho, la intención es tratar de adelantar todo lo posible la implantación de la zona SER, siempre dentro de lo que permita la normativa. Antes de que los parquímetros lleguen a las calles del distrito, se informará a todos los vecinos de cómo será su funcionamiento o cómo sacar la autorización de residente. Además, habrá también una primera semana en la que no se sancionará, sino que será meramente informativa.

Ampliación de la Zona SER en el distrito

A finales de junio de 2022, el Servicio de Estacionamiento Regulado se puso en funcionamiento en los barrios residenciales de Ventas y Colina con casi 4.700 plazas habilitadas. Solo cinco meses después, se amplió el número de aparcamientos con 3.089 más en Ventas, 3.412 en San Pascual y 1.789 en Quintana. Estas medidas fueron la respuesta a la situación que se vivía en la zona, donde la influencia de la plaza de toros en jornadas festivas o al adquirir las entradas era muy alta. Provocaba que el número de usuarios de fuera del distrito que ocupaban las plazas disponibles fuese tan alto que no dejaba espacio para los vecinos.

Sin embargo, el problema no se solucionó en aquel momento, puesto que generó un efecto frontera en el resto de barrios. Por este motivo, se ha decidido implantar en abril los parquímetros también en Atalaya, San Juan Bautista, Concepción y Pueblo Nuevo.