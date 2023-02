Lara Álvarez se sincera sobre la maternidad, el amor y su salida de 'Supervivientes'

Lara Álvarez lleva una temporada alejada de la exposición pública desde que terminó en Pesadilla en el paraíso y se anunciara que no estaría en la próxima edición y tampoco en Supervivientes. Tras varios meses, la presentadora ha vuelto a aparecer a través de las redes sociales para abrirse y resolver las dudas de sus seguidores.

En un directo de casi una hora de duración en Instagram, la presentadora ha respondido a las preguntas que han ido lanzando los espectadores, mostrándose cómoda en todo momento. Así, ha estado comentando diferentes puntos, como la maternidad, la salida del programa, si volverá a Mediaset o su plano sentimental.

La asturiana ha comenzado contestando una de las preguntas más repetidas: ¿Cuáles son los motivos detrás de su salida de Supervivientes? "Creo firmemente en la evolución. Hay ciclos de la vida que una vez que se completan hay que seguir adelante. Nuevas miras, proyectos, ilusiones… Al final hay un punto que cuando uno lo siente, no se puede parar. Cuando uno siente que ha llegado el punto de su vida en el que tiene que evolucionar, y en eso estoy, uno se mueve y el cambio llega, pero uno se tiene que mover".

"Eran ocho meses fuera de casa prácticamente seguidos", ha explicado en relación a la concatenación entre Pesadilla en el paraíso y Supervivientes. "Soy una persona muy familiar, cuatro meses ya lo llevaba mal, ocho han sido todo un reto personal. Para mí era importante buscar un equilibrio: mi profesión es mi pasión pero sin mi familia y mi vida anulada, tampoco", ha explicado.

De este modo, ha anunciado que "hay proyectos nuevos e ilusionantes", tanto en televisión como personales. Ha pedido incluso ideas a sus seguidores de proyectos como streamer: "No me cierro a nada, estoy abierta a todo". Además, ha querido agradecer todo lo que ha supuesto el reality en su vida: "Voy a echar mucho de menos Supervivientes porque ha marcado mi trayectoria profesional y también personal porque me ha enseñado muchas cosas".

Por otro lado, Lara ha indicado que está soltera tras romper con Adrián Torres, aunque reconoce que "lo ideal" sería "compartir esta experiencia con alguien con quien hacer equipo". "Lo que me enamoraría de un hombre es que realmente estuviera orgulloso de la vida que tiene, la persona que es, que tenga metas ilusionantes y que esté en un momento que no necesite tapar cosas sino que quiera construir y descubrir".

Siguiendo esta línea, también ha hablado de la maternidad y ha explicado que no es un objetivo urgente. Sin embargo, ha contado que sí le gustaría ser madre, por lo que hace tiempo decidió congelar sus óvulos para no sentir presión por "el reloj biológico". En este sentido, ha confesado que después de vivir una etapa difícil con su perra Lúa "no es que se me despertara el instinto maternal pero algo muy parecido empezó".