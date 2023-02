Simona, la joven que fue abofeteada en un directo, se contradice: "Me ha dado dos palizas, cuando me ha pillado o visto algo"

El caso de Simona, la tiktoker abofeteada por su pareja en directo, de quien salió en su defensa asegurando que fue un show para ganar dinero, sigue estando entre las noticias más comentadas de la semana.

La joven acudió con su pareja a una comisaría de Soria para denunciar que estaban recibiendo mensajes de amenazas e insultos tras lo ocurrido en la red social.

Al contar su historia ante los agentes, estos decidieron detener al chico, que consiguió salir de prisión absuelto y en menos de 24 horas. "Gracias por todo, de verdad. Lo importante es que estamos juntos. No nos vamos a separar", apuntó Simona ante los micrófonos de En boca de todos.

Tras esto, la joven ha querido aclarar más detalles del suceso y de su relación en su perfil de TikTok. Lo ha hecho en un nuevo directo, donde considera no haber sido maltratada por su novio.

"Maltrato físico o psicológico de él, nunca. Lo he jurado por mí, porque no me gusta jurarlo", apunta la joven en la conversación que está manteniendo con otro chico. "Escúchame Simona. Dos veces te ha pegado, ¿verdad?", le pregunta él, a lo que esta responde: "Dos palizas me ha dado dos veces".

Esta afirmación deja tanto al invitado como a los espectadores del directo ciertamente descolocados, ya que, con este comunicado, estaría afirmando que para ella, esas "palizas" no serían "maltrato físico".

"Lo ha hecho cuando ha pillado o visto algo", apunta Simona, a lo que su invitado concluye la conversación con una corta y concisa reflexión: "Sobran las palabras".