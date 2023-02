La emotiva dedicatoria de Vanesa Romero a su pareja, Santi Burgoa, por su cumpleaños: "¡Qué sigamos celebrando la vida juntos!"

Vanesa Romero y su pareja, Santi Burgoa, han mantenido con mucha discreción su relación. Es tanto así, que su historia de amor fue una de las mayores sorpresas del pasado 2022. La pareja de la actriz se encuentra de cumpleaños y ella no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras en su perfil de Instagram.

"¡Feliz cumpleaños Santi Burgoa! ¡Qué sigamos celebrando la vida juntos! Por muchas risas más", ha expresado la que fuera Raquel Villanueva en la serie de televisión LQSA junto a varios emoticonos de corazones rojos. Junto a estas palabras, la alicantina ha publicado unas instantáneas en la que ambos posan muy sonrientes para la cámara, dejando entrever el amor y la complicidad que ambos se procesan.

No cabe duda que la pareja se encuentra en su mejor momento. El ex de Alba Carrillo no se ha quedado indiferente ante esta declaración de amor y también le ha dedicado una palabras a la actriz. "La mejor celebración es tenerte a mi lado. Te quiero, Vanesa Romero", ha expresado el vallisoletano.

Aunque al principio su relación estaba alejada de los focos mediáticos, cada vez más la pareja se deja ver públicamente y, de hecho, comparten las bromas que ambos se hacen en sus redes sociales. Ahora, la alicantina ha demostrado a los cuatro vientos el amor que siente por Santi y él no ha dudado en dejarle un tierno mensaje.