Alyssa Milano pide perdón a Britney Spears después de cuestionar su salud mental

Britney Spears no pretende callarse ni ante quienes tengan el símbolo de la verificación, por muy famosas que esas personas sean, si cuestionan su vida de cualquier forma. No lo hizo con los usuarios que le enviaron a la policía a su casa para que se asegurasen de que la artista de 41 años estaba bien, y no lo ha hecho con Alyssa Milano, teniendo la actriz finalmente que pedirle perdón.

Todo empezó cuando la cantante de Toxic o Gimme More se cerró la semana pasada su cuenta de Instagram, algo que de hecho no era la primera vez que hacía. En ese momento, multitud de fans se preocuparon en exceso por la salud mental de Britney y llamaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura para que enviase agentes a comprobar cómo estaba.

Ahora Britney se ha puesto a comprobar qué han ido diciendo sbre ella en las redes y ha descubierto que la intérprete de Embrujadas decidió tuitear el pasado mes de diciembre pidiéndole a sus fans: "Por favor, que alguien vaya a comprobar cómo está Britney Spears". Britney le ha respondido.

"Me entristece ver estas cosas sobre mí de gente que ni siquiera me conoce", escribió la cantante en una story una vez ha regresado a la red social. "Esto cien por cien que parece una forma de hacer bullying. Chicas, se supone que tenemos que apoyarnos las unas a las otras, no estar tirándonos por tierra", ha finalizado Britney.

El portal de noticias TMZ ha hablado con un representante de la actriz y ha confirmado que, después de la controversia, Milano se ha puesto en contacto este pasado miércoles con Britney para pedirle perdón y mostrarle todo su apoyo a través de un mensaje, si bien ni el mensaje ha salido a la luz ni se sabe cuál ha sido la reacción de Britney ante el mismo o si ha aceptado las disculpas.

Alyssa Milano reportedly apologized to Britney Spears over tweet questioning her well-being.



🔗: https://t.co/FkUzKcgw2h pic.twitter.com/TtEzZ3Bxpf — Pop Crave (@PopCrave) February 1, 2023

En otro orden de cosas, Doja Cat se ha molestado con los fans que han comparado su cabeza rapada con la que lució Britney en 2007 tras vivir una crisis nerviosa: "Es increíblemente irrespetuoso que se esté minimizando lo que sufrió Britney y se hagan bromas sobre algo que fue muy serio y que supuso un enorme problema en su vida".