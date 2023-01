Britney Spears responde a los fans que le enviaron la policía a casa

Todo comenzó con algo que, además, no es ni siquiera novedoso para sus seguidores: Britney Spears se quitaba repentinamente su cuenta de Instagram, donde tenía algo más de 41 millones y medio de followers. Sin embargo, algo sucedía en esta ocasión que convenció a algunos de sus fans para llamar a la policía temiendo por la salud mental y física de la cantante. Y ahora ella, cabreada, ha respondido.

Su contundente mensaje ha venido a través de su Twitter y en él hace referencia a cómo desde la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura hubieron de enviar a varios agentes a comprobar su estado, ya que ha explicado cómo ese control por parte de sus supuestos seguidores le recuerda a los 13 años de vigilancia constante durante la tutela de su padre, James Spears.

"Como todo el mundo sabe, se llamó a la policía para que vinieran a mi casa basándose únicamente en algunas llamadas telefónicas que parecían de broma. Quiero y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas han llegado un poco demasiado lejos y he visto mi privacidad invadida", ha comenzado diciendo la cantante de éxitos como Toxic o Womanizer.

Birtney explica que la policía "jamás llegó a entrar" en su casa y que cuando llegaron hasta su puerta "se dieron cuenta con bastante rapidez de que no había ningún problema y se marcharon inmediatamente".

"Esto, en el momento en el que el incidente apareció en las noticias, me ha hecho sentir como si me estuvieran manipulando y acosando de nuevo, y como si me estuvieran mostrando una vez más de una forma pobre e injusta por parte de los medios", ha declarado la artista, en tanto que su estabilidad mental se puso en duda, sobre todo a raíz de un incidente ocurrido recientemente en un restaurante.

"En esta etapa de mi vida, de verdad espero que tanto el público como mis fans, por quienes tanto me preocupo, puedan respetar mi privacidad mientras yo sigo con mi vida. Con todo mi amor, B", ha finalizado Britney, de quienes algunos fans llegaron a dudar, como aseguraron en TikTok sin ninguna prueba, de que su marido, Sam Asghari, no la tuviese "cautiva".