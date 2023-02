Pablo Motos llevaba meses sin realizar su sección 'Me voy a pasar de la raya' en El Hormiguero. Este miércoles la retomó (tras la entrevista a los actores Jorge López y Óscar Jaenada, que presentaron la segunda temporada de la serie Operación Marea Negra, que se estrena en Amazon Prime Video el próximo 10 de febrero) para hablar del sufrimiento interno y los pensamientos negativos.

"Esto es solo una opinión, podéis estar a favor o en contra, te puede gustar o no. Qué fácil es dar consejos cuando tú estás bien y ves a una persona pasándolo mal", afirmó el presentador.

"La cosa cambia mucho cuando eres tú al que se le cae el mundo encima. Los ánimos de los demás te duran minutos, pero el peso de la tristeza es constante y, aunque la despistes, vuelve una y otra vez", añadió.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Explicó que "incluso si te empiezas a sentir mejor, hay algo en ti que te dice que todavía tienes que seguir pasándolo mal. Cuando te sucede esto es que tu cerebro ha entrado en bucle".

"Si piensas algo durante más de tres segundos, el cerebro comienza a ofrecerte pensamientos parecidos y, si no lo paras pronto, tu cerebro piensa que te interesa mucho y cada vez te da pensamientos más fuertes hasta que no puedes pensar en otra cosa", aseguró el valenciano.

"Muchas veces son los nervios los que nos dirigen: ¿Cómo se sale de ahí? Si la cosa no es muy grave y no haces nada, por cansancio. Pero si la cosa se complica y tienes que actuar, una forma que considero válida es, en vez de quedarte rumiando, hacer cosas que no te apetecen", afirmó.

Algunos consejos que dio fue pasear, mirar a lo lejos o estar con amigos charlando de cualquier tema que no sea el que te preocupaba porque "cualquier pensamiento que metas al cerebro para quitar el que te hacía sufrir es bueno, lo debilita", comentó Motos.

"Si es grave, hay que enfrentarse a la realidad sin contemplaciones y aceptar de lo que venga. Es que tenemos miedo a enfrentarnos a nosotros mismos", comentó.

"A una persona solo se la conoce de verdad por como te trata cuando ya no te necesita. Todos somos los malos en la historia de alguien", explicó a sus espectadores.

Para concluir, el conductor del programa de Antena 3 señaló que "en el fondo, eres lo que piensas, y en lo que piensas, te convertirás".