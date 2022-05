Pablo Motos se 'pasa de la raya' comentando los diferentes miedos de las personas

Tras la entrevista al chef José Andrés (que acudió a El hormiguero este martes para presentar su documental Alimentando al mundo, que el próximo 27 de mayo llega a Disney+), Pablo Motos retomó su sección 'Me voy a pasar de la raya' para hablar del miedo.

El valenciano comenzó su monólogo comentando que "cada vez tengo más claro que lo que mueve el mundo no es el amor, ni el odio, ni la ambición, ni el poder o el dinero. Todas estas cosas son solo escapatorias para huir del miedo".

"Porque el motor del mundo es ese, esa negra sombra que está detrás de todo y en el fondo de todo. Le tenemos miedo al presente, al pasado y al futuro", señaló el presentador, poniendo más ejemplos a lo que las personas suelen temer.

Señaló que "le tenemos miedo a todo porque el miedo es muy cabrón, agranda los problemas y nos hace pequeñitos. Por miedo a fracasar no lo intentamos muchas veces y acabamos conformándonos con menos".

"El miedo es como la vieja del visillo, lo observa y controla todo, se mete hasta en tus relaciones sexuales con el miedo a no dar la talla, a no satisfacer a la pareja. El miedo es como una madre sobre protectora que no nos deja movernos", aseguró Motos.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El conductor del programa de Antena 3 continuó poniendo ejemplos de los miedos de la humanidad y el resultado de tenerlos: "¿Qué le pasa a tu cabeza? El miedo está siempre atento a tus debilidades".

"Si todo se va a la porra, la única forma que conozco para vencer el miedo es dejar que te atraviese. Está acostumbrado a que huyas, porque es una cosa que te has inventado tú. Si te das la vuelta, se desorienta", comentó.

Y añadió: "Una vez que lo hayas probado, te apetecerá repetir porque sabes que puedes hacerlo". Y concluyó diciendo: "Como dice mi amigo Albert Espinosa: Los valientes fueron antes cobardes. Si has sido un pequeño cobarde, puedes acabar siendo un gran valiente".