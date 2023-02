Malestar entre miles de autónomos por la importante subida de cuotas en enero y un error de la Seguridad Social

Miles de autónomos se llevaron una sorpresa desagradable cuando echaron un vistazo a su cuenta bancaria el pasado lunes. El malestar ha cundido entre buena parte de este colectivo al comprobar que la cuota que pagaron a la Seguridad Social en enero era considerablemente más alta de la que habían abonado los meses anteriores. En muchos casos, hasta un 8,6% más elevada e incluso, en los más extremos, hasta 220 euros más de lo que correspondía.

La perplejidad que han causado las subidas entre el colectivo ha llevado a la Seguridad Social a salir el paso para explicar lo ocurrido. Según fuentes de este departamento, que depende del ministerio de Inclusión, al cargo de José Luis Escrivá, estos incrementos inesperados tienen dos razones principales.

Por un lado, muchos autónomos (y sus gestores) no eran conscientes de que sus bases de cotización se actualizan automáticamente según lo que establece el BOE. Los autónomos pueden decidir si actualizar o no su base de cotización -los rendimientos netos de su trabajo sobre los que la Seguridad Social calcula la cuota que deben pagar- de forma automática. Quienes han optado por hacerlo -conscientes o no- se han encontrado con una subida del 8,6% en su cuota, aunque sus rendimientos no hayan crecido ido a la par.

Y, en segundo lugar, una incidencia en el sistema ha causado que la Seguridad Social haya cobrado por error 220 euros de más a unos 8.000 autónomos que se habían dado de alta en el sistema entre el 1 y el 9 de enero. Fuentes de este organismo señalan que en este segundo caso se devolverá el importe cobrado de más a los afectados este mismo mes.

Subidas inesperadas del 8,6%

La mayoría de las quejas provienen de autónomos que han visto cómo se disparaba su cuota por la subida automática de sus bases. Así lo traslada a 20minutos el secretario general de la patronal ATA, José Luis Perea, donde el teléfono no ha dejado de sonar estos días por las dudas que ha suscitado entre los asociados.

Quienes marcaron la casilla de actualización automática se han encontrado con que su base de cotización ha aumentado un 8,6%, tal y como se recoge en la orden ministerial publicada el miércoles en el BOE. Para la mayoría de los autónomos -en torno el 80% cotizan en la base mínima- esto ha supuesto un incremento en su cuota de 31 euros mensuales.

En 2022, la cuota mínima de autónomos (sin tener en cuenta las tarifas planas) era de 294 euros, mientras que en 2023 ha pasado a los 299. Sin embargo, quienes han actualizado automáticamente sus bases han pasado a pagar 325 euros, hayan aumentado o no sus rendimientos. Fuentes de Seguridad Social señalan que en este caso "no se ha producido ninguna disparidad ni error" atribuible al organismo.

En todo caso, José Luis Perea recuerda que a quienes la subida automática les haya supuesto pagar más cuota de la que les correspondía se verán compensados por la Seguridad Social en el futuro. Eso sí, tendrán que esperar a que concluya el ejercicio fiscal de 2023. Entonces, si sus rendimientos son más bajos que lo que corresponde a la cuota abonada, la Seguridad Social les devolverá de oficio el exceso de cuota. Una devolución para la que este organismo tiene de plazo hasta el 31 de mayo de 2024.

Por otro lado, el resto de autónomos con bases mínimas, pero que no marcaron la casilla de actualización automática, verán aumentar su cuota en solo cinco euros (de 294 a 299 euros). El motivo es la entrada en vigor del mecanismo de equidad intergeneracional, que ha subido seis décimas las cotizaciones de todos los trabajadores.

Incidencia en la Seguridad Social

Al margen de lo ocurrido con las revalorizaciones automáticas de bases, una incidencia en el sistema de la Seguridad Social ha causado que a unos 8.000 autónomos se les cobrase más cuota de lo que realmente les correspondía. Se trata de trabajadores por cuenta propia que se acaban de dar de alta en el sistema y a quienes les correspondería pagar una cuota reducida de 80 euros al mes durante el primer año. En este caso se trata de un error de la Seguridad Social por el que se compensará a los afectados.

Según señalan desde ATA, a algunos de estos nuevos autónomos se les ha llegado a cobrar por error la cuota mínima normal (299 euros) en lugar de los 80 de la tarifa reducida. Es decir, unos 220 euros de más. Fuentes de Seguridad Social señalan que a los afectados se les va a informar por correo electrónico de este error y que se les devolverá el importe pagado de más con la cuota de febrero.

En cualquier caso, el secretario general de ATA insiste en que tanto las incidencias como las actualizaciones automáticas de bases indeseadas nada tienen que ver con el nuevo sistema de cotización basado en los ingresos reales que ha entrado en vigor este año. Con la nueva fórmula, señala José Luis Perea, "prácticamente el 70% de los autónomos van a salir beneficiados".