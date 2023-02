Kiko Matamoros: "Al final, la nueva masculinidad va a consistir en que el hombre se quede embarazado o se ponga tetas"

Kiko Matamoros ha sido uno de los últimos invitados del programa The objective, donde habló de su presente y su futuro en la televisión y opinó sobre la actualidad más candente.

El colaborador de Sálvame confesó además un talento innato que muy poca gente conoce y que ha dado pie a diversas ofertas de trabajo. A mí, en El Mundo y en El País, más de tres o cuatro veces, me han dicho que era el mejor prescriptor literario de este país", confesó el tertuliano.

"Siempre ha habido una vocación lectora en mi casa", desveló el tertuliano en dicho programa. "Mi madre nos leía cuando comíamos, aunque más bien era para tranquilizar a las fieras y que no nos matáramos. Pero sí, de ahí creo que nace un poco mi vocación por la lectura", detalló.

Además, confesó, no descarta dar rienda suelta a sus sueños y hacer casos a estas propuestas laborales de publicar su material literario después de acabar su etapa, que ya dura más de una década, en Sálvame.

EL PURGATORIO | Kiko Matamoros (@KikoMatamoros): «Al final la nueva masculinidad va a consistir en que el hombre se quede embarazado o en que nos pongamos tetas». Una entrevista de Carlos Padilla (@carlospadilla_3). pic.twitter.com/phQ3HYGfWa — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) January 30, 2023

Además, el colaborador respondió a la pregunta de qué entiende por nueva masculinidad, asegurando que no entiende qué es. Refiriéndose al "hit se Shakira" -la nueva canción de la colombiana con Bizarrap en la que lanza dardos continuos contra su ex, Piqué-, Matamoros cuestionó el "ataque" de la artista a Clara Chía, pareja del exjugador. "Eso se saluda como una reivindicación feminista. ¿Hay mujeres de primera y mujeres de segunda según seas o no artista?", se se preguntaba.

Retomando el tema de la nueva masculinidad, opinó: "No es ponerse a fregar platos, que también, pero tiene que ser algo que encaje con el papel para el que biológicamente el hombre ha nacido. Es que, al final, la nueva masculinidad va a consistir en que el hombre se quede embarazada o nos pongamos tetas para ser todos iguales. Y eso es una idiotez".