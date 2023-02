Fotografían a María Teresa Campos, más delgada, en su primera salida tras su ingreso

María Teresa Campos ha seguido generando preocupación durante los últimos días por su delicado estado de salud. Desde que estuvo ingresada tras sufrir una caída en diciembre, sus familiares y personas cercanas, así como sus seguidores, han estado muy pendientes de la situación de la presentadora.

"Mi madre come poco y bebe poco, y nuestra obligación como hijas es tener un control de que todo esté bien", señalaba Terelu Campos en su blog de Lecturas.

"Sabéis que tenemos unas circunstancias de vida muy tristes, y en esa circunstancia de vida Gustavo es una persona absolutamente necesaria y que sufre muchísimo, os lo puedo asegurar", dijo en Sálvame la tertuliana y presentadora de Telecinco. Aunque Terelu no quiso dar más información sobre cómo está su madre, sí que ha admitido el "dolor" que le ha causado ver que el chófer de su madre no era como su familia creía. "Cuando tú quieres a una persona, encima no habéis sido jefe y empleado, habéis sido familia, cómplices...", aclaró sobre la polémica en torno a la supuesta traición del chófer de su madre, Gustavo, dejando entrever cómo está la situación respecto a María Teresa Campos.

🔵 #EXCLUSIVA Ya está en los kioskos el nuevo número de Diez Minutos, con María Teresa Campos como protagonista. La presentadora ha disfrutado de su primera salida tras su ingreso. Además, la boda sorpresa de Carlos Herrera y Pepa Gea; y el escándalo en los Premios Feroz pic.twitter.com/mF2oP8JYes — Diez Minutos (@diezminutos_es) February 1, 2023

Precisamente la veterana periodista es este miércoles una de las protagonistas de las revistas del corazón tras acaparar la portada de Diez Minutos. La publicación saca a la luz unas fotografías de María Teresa en su primera salida familiar tras su ingreso. Son del sábado 28 de febrero.

Como se ve en las mismas, y escribe la revista, "la comunicadora llegó a casa de su hija Carmen del brazo de su yerno, José Carlos, que fue a buscarla a su casa". Tal y como tilda Diez Minutos, María Teresa "está más delgada, pero algo más recuperada" de su último percance de salud. En el domicilio de su hija pequeña estuvo hasta última hora de la tarde.

Un día después, relata la revista, la periodista también salió de su casa para acudir, con ayuda de su chófer Gustavo, a comer a casa de Terelu.