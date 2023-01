Terelu cuenta la situación que vive con su madre, María Teresa Campos: "Son unas circunstancias muy tristes"

El estado de salud de María Teresa Campos continúa causando preocupación. Su hija mayor, Terelu Campos, comentaba hace unos días que su madre "come poco y bebe poco, y nuestra obligación como hijas es tener un control de que todo esté bien". Este viernes, la colaboradora de Sálvame ha aprovechado su presencia en plató para aclarar toda la polémica en torno a la supuesta traición del chófer de su madre, Gustavo, dejando entrever cómo está la situación respecto a María Teresa Campos.

"Sabéis que tenemos unas circunstancias de vida muy tristes, y en esa circunstancia de vida Gustavo es una persona absolutamente necesaria y que sufre muchísimo, os lo puedo asegurar", ha dicho la tertuliana y presentadora de Telecinco.

Aunque Terelu no ha querido dar más información sobre cómo está su madre, sí que ha admitido el "dolor" que le ha causado ver que el chófer de su madre no era como su familia creía. "Cuando tú quieres a una persona, encima no habéis sido jefe y empleado, habéis sido familia, cómplices...", ha comentado al respecto.

Por este motivo, la colaboradora ha dejado claro que a partir de ahora tiene que "cerrar filas porque es mi deber como hija".

En este sentido, Terelu ha detallado el horario de Gustavo en casa de María Teresa Campos. "Está de lunes a viernes, llega sobre las 11 de la mañana. Hay días que se va a las 18.00 horas, otros a las 16.00 horas, depende", ha explicado. Los fines de semana, prosigue, Gustavo "la recoge a las 11 y pico y la lleva a mi casa y ya está".

Después de que el colaborador Kiko Hernández señalase a Gustavo como el topo de la familia y de existir grabaciones al respecto, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se han puesto del lado del chófer de la familia y hombre de confianza de María Teresa Campos.

"Son más de 33 años de vida que no puedo tirar como un castillo de naipes (...). A pesar de que yo le digo a Gustavo que no me parece nada bien que se haya grabado y que no hay motivo para hacerlo", ha dicho Terelu Campos antes de reconocer que el chófer es una persona muy necesaria en la vida de su madre.