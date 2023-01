Toñi Moreno informa de la última hora de salud de María Teresa Campos

El estado de salud de María Teresa Campos ha seguido generando preocupación durante los últimos días. Desde que estuvo ingresada tras sufrir una caída en diciembre, sus familiares y personas cercanas, así como sus seguidores, han estado muy pendientes de la situación de la presentadora.

Según han publicado varios medios, María Teresa apenas come, no está hidratada y, como consecuencia, no tiene demasiadas fuerzas para afrontar el día a día. "Mi madre come poco y bebe poco, y nuestra obligación como hijas es tener un control de que todo esté bien", señalaba Terelu Campos en su blog de Lecturas.

Ni Terelu ni Carmen Borrego aportan demasiada información sobre cómo se encuentra su madre. Sin embargo, Toñi Moreno ha aprovechado su último acto para mandar un mensaje sobre la salud de la veterana presentadora: "Estoy al día porque hablo con las niñas y hablo con Carmen. Que te lo cuenten ellas, pero creo que está muy tranquilita, está muy bien".

Así ha respondido Toñi Moreno en unas declaraciones a a Europa Press en la presentación del libro que Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez han escrito sobre Encarna Sánchez. Si bien no ha querido dar demasiados detalles, sí ha señalado que María Teresa Campos se encuentra bien y en casa.

"Ha pasado un bachecito, pero ya está en casa y, cuando ella quiera, voy a ir a verla", ha concluido en un mensaje tranquilizador con el que confirma que la malagueña se está recuperando tras su último contratiempo de salud.

Al parecer, está muy flojita tanto física como anímicamente y tan solo su chófer Gustavo, envuelto en una polémica por su presunta traición a su jefa al grabar conversaciones privadas, consigue convencerla para salir a dar una vuelta en coche de vez en cuando.