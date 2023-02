Rosa Villacastín carga contra Jorge Javier Vázquez y le advierte: "Yo le descubrí, pero se le ha subido mucho. Se la jugaré"

Después del tenso momento vivido en el Deluxe, cuando Jorge Javier Vázquez hizo un duro comentario sobre Rosa Villacastín -"quédate en casa", dijo el catalán, refiriéndose a ella tras pedir respeto hacia él-, la veterana periodista ha respondido ahora, dejando claro que la relación entre ambos está seriamente tocada.

Y eso a pesar de que se conocen hace años e incluso él tiene mucho que agradecerle, según ha relatado la propia comunicadora. "¡Si yo te digo que yo descubro a Jorge Javier! Yo fui la que le lleva a televisión, porque él me va a hacer una entrevista y veo que es muy bueno. Yo iba a empezar un programa, pero él era muy tímido, y cuando sale la entrevista publicada le mando unas rosas blancas con una nota en la que le digo que le está esperando un contrato", contó Rosa en el programa El Circ.

"Yo le quiero y admiro muchísimo. Está preparadísimo. Es una persona muy preparada, pero se le ha subido mucho", dijo sobre él.

Entonces, contó el origen de esa mala relación. "La verdad es que lo que yo le ponía en el WhatsApp era: 'estás subyugado por Carrasco y va a ser vuestra ruina'. Él contesta, pero mal. Podía haber contestado por WhatsApp, pero prefirió hacerlo así. Se la jugaré", advirtió la comunicadora.

📺 Ayer nos visitó en #elcirc la periodista @RosaVillacastin, habló de @jjaviervazquez y su tenso encuentro en el DELUXE y dice que se la "devolverá" y de cómo se tratan algunos temas en #salvame , entre otras cosas. pic.twitter.com/5I0lRvSM8b — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) January 31, 2023

Además, se mostró contraria a "lo que están haciendo con María Teresa Campos" desde Sálvame. "Cuando tú estás presentando un programa, no puedes humillar a los colaboradores que tienes. Y, lo que se está haciendo ahora con Teresa Campos, me llega al alma. Creo que no se lo merece, porque ha estado en esa casa mucho tiempo, están sus dos hijas en el programa...", denunció.

"Si hay una persona a quien Teresa adora es a su chófer, que lleva cuidándola 40 años como si fuera su hijo... Que intenten meter cizaña precisamente con esa persona me duele muchísimo. Creo que Jorge debería evitarlo, no lo necesita. Ha ganado todo el dinero del mundo, tiene reconocimiento, hace teatro, escribe libros. No debería caer en eso", aseguró.