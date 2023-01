Unos 200 independentistas protestan contra la visita del rey a Barcelona: "Es el símbolo de la unidad española que nos oprime"

Una manifestación independentista en la que han participado unas 200 personas que ha convocado la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recibido la tarde de este martes al rey durante su visita a Barcelona. "Es el símbolo de la unidad española que nos oprime", ha afirmado la presidenta de la entidad, Dolors Feliu.

La protesta ha tenido lugar en el Fòrum, cerca del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Allí Felipe VI ha participado en la entrega de despachos a la 71 Promoción de la carrera judicial, tras asistir por la mañana a la inauguración del congreso Integrated Systems Europe (ISE).

Los manifestantes, al grito de "Fuera el Borbón", "Independencia" o "Cataluña no tiene rey", han rechazado tanto la presencia del rey como la de la cúpula judicial. "Entendemos que se les tiene que hacer un recibimiento como se merecen por tratarnos tan mal al pueblo de Cataluña y al independentismo en particular", ha expresado Feliu.

Ha manifestado que los catalanes, no solamente los independentistas, son un "colectivo objetivamente identificado al que la justicia española castiga mucho".

Feliu ha dicho que el rey representa la represión española que no permite a los catalanes ejercer su derecho de autodeterminación: "Venimos aquí a silbar, a decir que no queremos que vengan. No queremos esta justicia, queremos nuestra propia justicia, que defienda los derechos de los catalanes y el derecho a la autodeterminación que todas y todos tenemos como pueblo".

Preguntada sobre por qué la protesta ha sido organizada únicamente por la ANC, ha respondido que ha sido por problemas de agenda de las otras organizaciones, ya que este acto se ha programado "en el último momento".