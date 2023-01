"Begoña Villacís es un gran activo para nosotros, un referente para el liberalismo español. Contamos con ella para las primarias a la Alcaldía de Madrid". Desde el comienzo de la rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de Ciudadanos, la portavoz nacional, Patricia Guasp, ha tratado de zanjar la polémica que se levantó el pasado viernes cuando el diario El País reveló que la vicealcaldesa madrileña valora ser una "corriente interna" dentro del PP.

Desde la dirección del partido han querido quitar hierro a estas informaciones y se muestran convencidos de que Villacís, uno de los mayores activos de Ciudadanos, no abandonará la formación para acudir a los comicios de mayo. La dirección se mantiene firme en su convicción de "respetar el mandato de los afiliados" y "defender el espacio de la formación", hasta el punto de afirmar que "quien se presente a la candidatura de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Madrid" debe respetar la decisión de no hacerlo bajo otras siglas.

Y solo al final de sus declaraciones, al ser preguntada por las conversaciones que ha podido mantener con Villacís durante los últimos días, la portavoz nacional ha dejado entrever un atisbo de duda y ha admitido: "Estamos hablando con ella e intentando entender muchas cosas, simplemente".

En cualquier caso, la incertidumbre se resolverá el próximo domingo, según ha anunciado Guasp, dado que el recién aprobado calendario de primarias establece este fin de semana como fecha límite para la postulación de candidatos. La formación ha anunciado también que los días 15 y 16 de febrero se votarán las candidaturas a las autonómicas y municipales y que, antes de esto, el 1 de febrero se reunirán en un consejo los más de 150 alcaldes y vicealcaldes del partido.

A la espera de que se produzca una reunión formal con la vicealcaldesa, fuentes del partido aseguran que la dirección va a mantener su postura. "Ha quedado muy claro cual va a ser el mandato, respondemos a unos estatutos y ese debate está ya cerrado. Es imposible que el candidato de Ciudadanos acuda a las elecciones en Madrid junto a las siglas del Partido Popular", mantienen estas fuentes. Lo demás, ha señalado Guasp en su discurso, son "opiniones", pero la dirección no es negociable.

La portavoz nacional ha destacado, por otro lado, la vía libre que se da para formar pactos preelectorales en los pequeños municipios con "plataformas municipales". Una posibilidad que se abrió hace meses y en varios lugares ya está muy avanzada, según ha adelantado Guasp. "Ciudadanos lleva trabajando en estos acuerdos desde junio, en los próximos días se comunicarán muchos de ellos".

Pero en las grandes ciudades la puerta queda totalmente cerrada. "Venimos trabajando desde hace meses con las plataformas municipales, pero el nuevo Ciudadanos no puede ir en coalición con un bipartidismo que no va a cambiar nada", ha zanjado al respecto la portavoz nacional. Guasp ha confirmado, en otro orden de cosas, que el martes acudirá al Senado, donde se celebrará un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "Me niego a que esta cámara sea un escaparate electoral para Feijóo y Sánchez, iremos al cara a cara para comprobar si hacen política o si se queda en un debate no propositivo", ha apuntado Guasp.