El motivo por el que Pablo Carbonell ha sido operado: "Me preguntaban si hacía la digestión de un montón de piedras"

Hace unos días, Pablo Carbonell anunciaba su reciente paso por el quirófano debido a un percance de salud que arrastraba desde hace tiempo.

"Cuando mi primo Eloy me veía sin camisa me preguntaba si es que estaba haciendo la digestión de un montón de piedras, tenía una hernia o varias que le daban a mi tripa un aspecto montañoso y cambembo", explicaba el actor en su perfil de Instagram, donde aparecía postrado en la cama del hospital.

Sin embargo, el también presentador "iba retrasando la operación". "No quería estar de baja una semana, pero ya me dolía aquello. Y ayer al atardecer… ¡Hala! Ya he salido del otro lado de la anestesia. Ya os lo puedo contar", desvelaba.

Sobre cómo se encuentra, aseguraba: "Estoy de maravilla, unos puntos más, debo andar ya por los cincuenta, se canjean por experiencias, y pronto os enseñaré mi nueva tabla de lavar. 😜 Besos".

Hay que recordar que el actor encabeza La otra realidad, la sección de Espejo Público que se ha convertido en una de las partes más entretenidas y divertidas del matinal. En ella, el humorista comenta algunas de las noticias más extrañas y curiosas del panorama actual.