Carlos Herrera se casa en secreto en Nueva York con Pepa Gea tras tres años de relación

Carlos Herrera se ha casado con Pepa Gea, su pareja desde hace tres años. Una noticia que dio en exclusiva este domingo Plan de tarde, el programa que presenta Toñi Moreno en La 1 de TVE.

Al inicio del programa anunciaban la boda secreta de un conocido presentador. "Se ha casado y no me ha invitado, me voy a enfadar. Muy mal", señaló a modo de reproche, y de broma, la presentadora gaditana.

Instantes después, Jesús Manuel Ruiz, colaborador del programa fue quien confirmó la noticia. Según el relato periodista, la pareja se casó en Nueva York durante el puente de la Constitución del año pasado.

Carlos Herrera y Pepa Gea. GTRES

Fue una ceremonia íntima, ya que "no querían una celebración multitudinaria". En ella, eso sí, estuvieron los hijos del locutor, Alberto Herrera y Rocío Crusset, fruto de su relación con Mariló Montero. El programa de La 1 no confirmó la asistencia de las hijas de Pepa Gea.

"Podemos decir que se ha casado Carlos Herrera y no ha sido conmigo", bromeaba la presentadora nada más conocer la feliz noticia del locutor.

Otro detalle que tiene que ver con el enlace es que el 31 de diciembre, la pareja se reunió con amigos y familiares en la finca que el periodista tiene en El Rocío, Huelva, donde, además de despedir el año, celebraron este importante paso en su relación.