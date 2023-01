Jorge empezó a notar los síntomas el jueves 26 de enero. Fiebre, diarrea, fuerte dolor abdominal... No había dudas: se estaba poniendo malo. Los primeros signos de enfermedad enseguida empeoraron con las horas, hasta que el viernes, incapaz de ir a trabajar, habló con su grupo de amigos y se hizo la luz: todos presentaban el mismo cuadro y el único denominador común era la cena del día anterior en el restaurante Casa Dani, un clásico de la capital que presume de hacer "las mejores tortillas de España".

"Al principio pensé que era un virus del cole, que hay mucho", asegura a 20minutos.es este profesor de 34 años. "Ninguno caímos, hasta que el viernes por la tarde nos dimos cuenta de que estábamos todos igual". Acto seguido, buscaron en Google y fueron conscientes de que no eran los únicos.

Al menos una treintena de personas ha dejado por escrito, en las reseñas que tiene este restaurante en el buscador, su caso: aseguran tener fiebre, náuseas y diarrea, síntomas similares a los que provoca la infección por salmonela, una bacteria que puede estar presente en alimentos como la carne o los huevos. Según informó este domingo por la noche El Mundo, la cifra de afectados por el brote de salmonelosis que se habría producido entre el martes y el jueves y que ya investiga Salud Pública podría ascender a 40, de los cuales al menos un adulto y dos niños han tenido que ser hospitalizados. El restaurante cerró sus puertas al público este viernes.

"La dirección del restaurante ha decidido cerrar temporalmente con el fin de proceder con la desinfección total de las instalaciones, así como para realizar pruebas diagnósticas a todos y cada uno de los empleados con el fin de aclarar lo sucedido y poder continuar con la actividad con las máximas garantías posibles", ha detallado el local a este medio.

"En los más de 32 años desde la apertura, nunca nos habíamos encontrado en una situación similar y estamos investigando lo sucedido de la mano de las autoridades sanitarias", escriben también en los comentarios de las reseñas de Google. "Lamentamos lo sucedido".

Algunos usuarios sitúan el día de la intoxicación en el martes, aunque la mayoría hacen referencia a las comidas o cenas del miércoles, como es el caso de Jorge y sus amigos, que pidieron tortillas y carne de vaca vieja. "En un primer momento pensamos que era la carne, porque la tortilla se supone que la hacen con huevina y lo tienen supercontrolado, pero mira...", especifica.

"Está siendo horrible"

El que peor está del grupo, sin embargo, es Víctor (nombre ficticio), que estaba solo unos días de paso por la capital para ver a familiares y amigos. "Empecé con síntomas el jueves, pero, como tenía el vuelo de vuelta a Bélgica el fin de semana, intenté aguantar como pude, lo que pasa es que empezaron a ir a peor y a peor. Al final fui al hospital cuando empecé a tener gastroenteritis con mucha sangre, muchos dolores y fiebre muy alta, entre 39 y 40".

Eso ocurrió el sábado a primera hora y desde entonces continúa ingresado en el hospital La Paz, donde se encuentra a la espera de los resultados que corroborarían lo que los médicos ya sospechan: "Es un caso de salmonela más o menos claro, eso me han dicho, pero estoy pendiente de confirmación final con el cultivo de heces, que tarda varios días". Esa prueba determinará, además, el tipo de salmonela que está causando la infección y los mejores antibióticos para combatirla. "Ahora me están dando los que creen que van a dar resultado".

Al otro lado del teléfono, este joven madrileño de 37 años suena dolorido y exhausto. "Llegué a ir al baño unas 30 veces, más o menos cada 15 minutos", explica mientras la enfermera le cambia de nuevo la medicación. "Está siendo horrible y el agotamiento físico es total. Llevaba sin comer nada desde el jueves. Hoy es el primer día que he podido comer algo de sopa y arroz".

Víctor, que tenía previsto incorporarse a su trabajo en Bélgica este lunes, se ha visto obligado a cambiar de planes. "Mi pareja llamó a la desesperada para que me lo cambiaran al jueves, pero la verdad es que no sé si me habrán dado el alta para entonces. Llevo ya varios días ingresado y sigo con dolores fuertes... Lo que más estoy deseando es que esté bien para mi segundo billete".

Tras escuchar el caso de su amigo, tanto Jorge como otra persona del grupo se acercaron a urgencias también el sábado, sobre todo al ver que sus síntomas, aunque eran algo más leves que los de Víctor, no remitían. Ninguno precisó ingreso hospitalario, pero los dos están de baja con tratamiento en casa. "Estamos a la espera de las pruebas", continúa Jorge, que este domingo empezó a encontrarse algo mejor gracias a la medicación.

Otra de las chicas del grupo, que se había ido a Sierra Nevada, tuvo que ser trasladada este domingo por la noche al hospital de Granada en ambulancia. Este lunes, ya descansa en casa.

"Nosotros lo que queremos es que se tomen medidas", explica por su parte Víctor. "El restaurante dice que lleva 32 años trabajando, vale, pero no sé, un poco de responsabilidad. Nunca me había pasado algo así".

Clausura

Por el momento, los servicios de salud pública han activado el protocolo que se lleva a cabo en estos casos: han tomado muestras del local y están a la espera de los resultados de los análisis para determinar si el origen de la intoxicación pudo producirse por un producto en mal estado o por una incorrecta manipulación de los alimentos.

Hasta entonces, el local, situado en la calle Lagasca, aunque Casa Dani también cuenta con un puesto de tortillas en el Mercado de la Paz, permanece temporalmente cerrado, medida que tomaron establecimiento y autoridades de forma "consensuada", según el Ayuntamiento.