Salut alerta al sindicato médico de que negociar salarios directamente con ellos es "ilegal"

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha garantizado voluntad de acuerdo con los médicos para desconvocar las huelgas de la semana que viene, pero ha alertado al sindicato Metges de Catalunya que será imposible si insisten en pactar un incremento salarial directamente con el Departament, ya que es "ilegal".

En declaraciones a la emisora Catalunya Ràdio, ha explicado que se ha de tratar el tema en las mesas de negociación de los convenios entre sindicatos y empresas –ICS y Siscat- porque así lo dice la ley. Balcells cree, sin embargo, que las huelgas continuarán porque "el malestar existe". Por otra parte, ha avisado que sin presupuestos no se podrán aplicar las mejoras pactadas.

Balcells ha asegurado estar de acuerdo con la necesidad de mejorar los salarios de los profesionales sanitarios, pero ha afirmado no se puede acordar a través de un acuerdo bilateral entre el sindicato Metges de Catalunya y la conselleria, porque la ley no lo permite. "Por mucha voluntad que tenga, no se puede hacer", ha manifestado. Sí ha reconocido que el Departament puede "facilitar" mejoras que permitan estos incrementos salariales y que, en este sentido, están dispuestos a "trasladar y favorecer" que se den.

En todo caso, ha alertado que presupuestariamente es "imposible" llegar hasta donde piden los sindicatos, pero sí que ha aceptado que se pueden aplicar subidas para mejorar la situación.

El conseller ha dicho, no obstante, que esta no es la única reclamación que hacen los profesionales sanitarios y ha compartido también el diagnóstico sobre la sobrecarga asistencial. En este sentido, ha recordado que ha planteado un plan de salud para abordar todos los temas y también que se han hecho propuestas concretas para aligerar de burocracia a los facultativos. Todo esto pasa, según Balcells, por un cambio de modelo asistencial que, por ejemplo, dote de más peso a las enfermeras. También acepta trabajar para solucionar las agendas y que estas sean "razonables". En este sentido, ha abierto la puerta a pagar horas extra a los médicos que necesiten trabajar más horas para completar su trabajo.

En todo caso, ha dicho que todas estas medidas organizativas se tratarán en el marco de una mesa de trabajo propuesta a los médicos.

Niega que los profesionales estén emigrando

Una de las críticas, estos días, durante las manifestaciones de los profesionales sanitarios, ha sido que hay una fuga de profesionales. Balcells ha negado que esto sea real en los términos que dicen los sindicatos. Ha dicho que solo hay un 1,45% de médicos que cuando acaban de estudiar marchan a otros puntos del Estado y un 0,65% que lo hacen al extranjero. En los dos casos ha dicho que se trata mayoritariamente de gente de fuera de Cataluña que viene a formarse y regresa a su casa una vez que la han finalizado.

El conseller de Salut ha recordado que las cuentas catalanas implican 1.285 millones de euros más para Salut, y ha defendido que son necesarios para poder aplicar todo lo que tienen previsto, incluidas las mejoras para los profesionales sanitarios.