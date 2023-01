Guía de buenas prácticas en privacidad para hacer que los clientes confíen en tu marca: estrategias para darles el control de sus datos

La privacidad en la web sigue siendo uno de los factores que más preocupan tanto a las marcas como a los clientes. Si estos tienen la posibilidad de elegir qué datos quieren mostrar a las firmas y de qué manera, lo más probable es que tengan más predisposición a seguir apostando por ella, puesto que se sentirán seguros y confiados en su site. El equipo de Google ha colaborado con Ipsos, multinacional de investigación de mercados, en un interesante estudio del que pueden sacar mucho partido los profesionales del marketing: se trata de poner a prueba las herramientas y aplicaciones de privacidad empleados en los sitios web para saber hasta qué punto es el usuario el que tiene la decisión final sobre sus datos.

Algunas de las fórmulas que se han sometido al test han sido ventanas emergentes en determinadas páginas online o pruebas en los correos electrónicos, aunque las formas de tratar la privacidad no dejan de evolucionar. Todas ellas en situaciones hipotéticas con más de 10.000 usuarios en Europa. Con todo ello, el equipo de profesionales ha sido capaz de esclarecer qué prácticas de privacidad han funcionado y cuáles no, un aprendizaje muy efectivo para los expertos de marketing. La primera de ellas, una buena práctica a implementar, es la de preguntar al cliente cómo y con qué frecuencia quieren que se les recuerde la configuración de privacidad. Pero hay muchas más que podemos aplicar... ¡y otras que no! Descúbrelas todas en este artículo de Think with Google.

