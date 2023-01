Fundación Bertín Osborne lanza un taller de sexualidad para familias de personas con discapacidad: "Hay una mirada infantilizada"

La Fundación Bertín Osborne, entidad dedicada a ayudar a las familias de personas con discapacidad, retoma sus talleres presenciales, un servicio que se había cancelado por la covid. "Estas charlas son la vida y el alma de la fundación, lo que nos conecta con las familias. La pandemia paralizó esa conexión y nos obligó a digitalizarnos más para no perder la línea directa de apoyo y ayuda a las familias", aseguró Fabiola Martínez, presidenta de la entidad.

La fundación presentó en rueda de prensa este jueves el nuevo ciclo de talleres, en un acto presidido por Fabiola, quien estuvo acompañada por la directora general de la fundación, Rocío Martín, y la psicóloga y presidenta de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad, Natalia Rubio, quien impartirá la primera formación, sobre afectividad y sexualidad.

"Estos talleres pretenden dar respuesta a una demanda y una necesidad por parte de las familias: la sexualidad, a veces, fuente de angustias, preocupaciones y miedos. Queremos que las familias de personas con discapacidad tengan claro que es una tarea compartida y que ellos tienen su parte de responsabilidad", aseguró la psicóloga en el acto.

La sexualidad de personas con discapacidad, un tema tabú

Los talleres de la Fundación Bertín Osborne, gratuitos, ofrecen herramientas a las familias y cuidadores de personas con discapacidad durante todos los ciclos de vida de esta persona. En esta ocasión, la entidad reanuda las charlas con un tema tabú, especialmente si se trata de personas con discapacidad, y del que existe todavía mucho desconocimiento: la educación sexual.

"A veces evitamos el tema y suele haber falsas creencias a nivel social. Existe una idea muy estrecha de lo que es la sexualidad. A veces, se confunde con las relaciones sexuales y para nada, es mucho más: es acompañamiento a la educación sexual de nuestros hijos, tiene que ver con temas tan importantes como el cuerpo, el pudor y la desnudez; también con que aprendan a manejar sus afectos, a relacionarse y a ajustar esas muestras de afecto en función del tipo de relación", señaló Rubio.

Muchas veces, hasta que no te enfrentas al tema, no te das cuenta de lo importante que es para tu hijo

Según la psicóloga, es importante que las familias entiendan "el papel que juegan tan importante en la educación sexual de sus hijos con discapacidad". El manejo de la afectividad y la sexualidad de estas personas, no obstante, es una tarea compartida que también incumbe a los distintos profesionales, como el profesorado quien, aseguró Rubio, "desde los primeros momentos vitales tiene su papel para hacer este acompañamiento desde una mirada en positivo".

Educación sexual para todos

Fabiola es madre de Kike, un joven con parálisis cerebral en plena adolescencia, a punto de cumplir 16 años. Como madre, aseguró que, "muchas veces, hasta que no te enfrentas al tema, no te das cuenta de lo importante que es para tu hijo. Pensamos que, como es pequeño, todavía no nos tenemos que preocupar de eso, pero es ahí cuando hay que empezar a que ellos aprendan a entender su cuerpo y nosotras sepamos gestionar que no se sientan temerosos de expresarse o de explicarnos lo que sienten o cómo lo sienten".

"Yo pensaba que los niños con discapacidad intelectual no lo gestionaban de la misma manera, que yo lo podía explicar, pero no lo asimilaría igual. Pero hay maneras, para eso están los profesionales, y yo creo que las familias van a disfrutar y van a aprender muchísimo de este tema", añadió la presidenta de la fundación.

Fabiola Martínez, durante la presentación del acto YOU&ME

Por su parte, la psicóloga aseguró que los talleres están pensados para las familias de todas las personas con discapacidad, "con independencia de la necesidad de apoyo que tengan, porque tiene que ver con el cuerpo y ese cuerpo está presente en todos". Por este motivo, afirmó Rubio, "es muy importante explicar a las familias que la sexualidad y ese acompañamiento empieza por cuestiones tan importantes como el acceso a la intimidad corporal, cuidar y respetar su intimidad, generar espacios para que la persona pueda estar a solas disfrutando de ese cuerpo y que entienda que también le va a aportar sensaciones placenteras, estimulantes y excitantes, con independencia de la necesidad de apoyos que tenga".

Esta educación afectivo-sexual se adapta, subraya la psicóloga, al perfil de cada persona: "Se puede hacer educación sexual con las actitudes, pero también tenemos materiales y recursos para ello, como modelos anatómicos o pictogramas. A veces existe una mirada infantilizada hacia las personas con discapacidad, pero la sexualidad tiene que ver con todas las personas y es muy importante trabajarlo".

Temáticas que preocupan a las familias

El primer taller tendrá lugar en Madrid el próximo sábado 28 de enero. Después recorrerá otras siete ciudades: Málaga, Barcelona, A Coruña, Sevilla, Bilbao y Valencia. Cada formación contará, además, con un servicio de ludoteca gratuito para los hijos con discapacidad y sus hermanos, atendido por voluntarios de diferentes entidades, que organizan juegos para ellos y permiten que sus padres tengan un momento de respiro familiar.

Al primer ciclo de talleres sobre sexualidad se irán sumando más, de diferentes temáticas. "El objetivo, quizás ya para el año que viene, es empezar a introducir nuevos temas y, si todo va bien, incluso duplicarlos y hacerlos en ciudades diferentes simultáneamente; también ir ampliando ciudades", aseguró Fabiola.

No nos queda más remedio que hacernos profesionales de nuestros hijos y, cuanta más información tengamos, mejor

"La intención es recorrer diferentes lugares con nuestros talleres, abordando temáticas que interesen e informen a las familias, para poder llevarlas a su día a día, porque al final no nos queda más remedio que hacernos profesionales de nuestros hijos. Saber es poder y cuanta más información tengamos al respecto mejor vamos a poder gestionar, ya no solo las decisiones que tomamos sobre nuestros hijos, sino también las que tomamos para nosotros mismos, porque esto nos pasan factura", añadió.

+Family, un servicio de asesoramiento a familias

Estos talleres forman parte de +Family, el último proyecto de la Fundación Bertín Osborne, un servicio integral y gratuito, que ofrece ayuda a las familias de personas con necesidades especiales: apoyo psicológico, asesoramiento legal, médico, etc. Lanzado en mayo del año pasado, esta plataforma está formada por una aplicación móvil, un teléfono gratuito y las formaciones presenciales.

"Todos los que estamos en la fundación sabemos lo importante que es la información para las familias. Nos permite tomar decisiones desde la paz y la tranquilidad y no desde la incertidumbre y la ansiedad. Con asesoramiento y acompañamiento, cuando se enfrenten a cualquier situación, sabrán que no están solas", aseguró Rocío Martín, directora general de la entidad.