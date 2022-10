El doble tabú de la menstruación en las mujeres con discapacidad: "Falta educar y dar una atención más correcta"

Las mujeres con discapacidad se enfrentan a un doble tabú. Por un lado, debido a sus limitaciones físicas, intelectuales o de otro tipo y, por otro, por tener la menstruación. El desconocimiento sobre el período, mayor si se trata en personas con discapacidad, provoca, en muchas ocasiones, desinformación y que las familias no sepan cómo abordarlo.

“No hay investigaciones y no hay datos reales de cuántas mujeres son menstruantes y cuál es el método más utilizado. Si ya hay dificultades en general en las personas sin discapacidad pues aquí todavía mucho más”, explica Paula Peña, sexóloga y responsable de diversidad sexual del movimiento Plena Inclusión.

Desde esta plataforma, realizan talleres de educación sexual a personas con discapacidad intelectual. “A veces me han llegado a preguntar cuántos agujeros tienen una chica. No lo saben”, comenta Peña. “Al final es un tema de educación, cuanta más educación sexual y más educación menstrual reciben, mejor vivencia del propio cuerpo, de los ciclos menstruales tienen y es mucho más fácil que no tengan tantas molestias y que lo vivan de una manera más normalizada”, añade.

Además, comenta, también existe un desconocimiento por parte de algunos profesionales médicos, que no conocen cómo se tienen que dirigir a estas personas: “Les falta mucha educación en el trato y en la forma de relacionarse con ellas. Hay una barrera para dar una información y una atención correcta”.

Compresas y bragas menstruales



Las mujeres con discapacidad pueden utilizar distintos métodos de higiene menstrual, dependiendo de su afectación. Los más recomendables son las compresas y las bragas menstruales, una braga que contiene una capa absorbente en el interior. En casos de mayor afectación, pueden usarse pañales.

“La mayoría de mujeres con discapacidad utilizan compresas y no usan tampones, porque hace falta mayor nivel de conocimiento del propio cuerpo para utilizarlo. Nosotras siempre abogamos por la compresa de tela o las bragas menstruales porque son más sencillas y respetuosas con el medio ambiente y con su propio cuerpo. No todas, pero muchas de las mujeres con discapacidad saben ponerse unas bragas o pueden mantenerlas puestas con mayor facilidad”, comenta Peña.

En cambio, la copa menstrual no suele ser un método común, dado que presenta una mayor complicación a la hora de utilizarlo: “Puede ser muy buena opción porque, además, es muy ecológica, pero no para todas las mujeres sirve”.

No obstante, todo dependerá de la discapacidad y su grado. Para mujeres con problemas a nivel motor, será más fácil de utilizar una compresa, mientras que si se trata de una discapacidad intelectual, las bragas menstruales, más difíciles de arrancar o mover, será el método más útil.

Además, todo variará dependiendo del nivel de autonomía de la mujer. “Algunas necesitan apoyo para que le pongan la compresa o para ponerse un tampón y habrá muchas que puedan perfectamente ponerse una compresa y sepan cómo”, asegura Peña.

Métodos anticonceptivos para frenar la menstruación

No todas las mujeres con discapacidad tienen la menstruación. Algunas no lo hacen por su patología. Otras, por el método anticonceptivo que utilizan, cuyo efecto secundario les provoca una retirada de la regla.

“Hemos hecho talleres de menstruación a mujeres con discapacidad intelectual y muchas no menstruaban por un medicamento que han tomado para acelerarles la menopausia o algún método anticonceptivo que le retiraba la regla”, explica la sexóloga.

“Muchas familias o profesionales sanitarios que piensan que las mujeres con discapacidad no están preparadas para tener menstruación a nivel emocional o no van a poder enfrentarse a ello optan por métodos anticonceptivos para también eliminar la menstruación y que no tengan que vivir esa experiencia”, asegura.

Lo importante en este sentido, opina Peña, es que haya un consentimiento informado de la mujer con discapacidad, para elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades y que acudan a revisiones ginecológicas con periodicidad: “Cuando eligen un método anticonceptivo, en muchos casos se le dejan casi toda la vida del ciclo menstrual, no lo revisan”.

En algunos casos, se accede incluso a métodos como la extirpación del cuello del útero o la esterilización forzosa, ilegalizada hace dos años en España, para terminar con la menstruación.

Eliminar barreras y educar

Para facilitar que estas mujeres vivan la menstruación de la forma más natural y menos conflictiva posible, será importante prepararla e informarla desde antes de su primer período, conocido como menarquía, hasta el final del ciclo menstrual, la menopausia: “Aunque no haya tenido la regla va a llegar un momento en que va a haber un cambio hormonal y lo tiene que conocer”.

Además, las personas con discapacidad motórica con frecuencia se enfrentan a barreras arquitectónicas a la hora de acceder, por ejemplo, a baños adaptados. En estos casos, es indispensable que se facilite su accesibilidad a lugares de aseo y que esto no suponga ningún obstáculo.

En cuanto a aquellas mujeres con discapacidad intelectual es vital hacer más accesible ciertos materiales: “En un paquete de compresas o tampones las instrucciones tienen que estar en lectura fácil o, si por su afectación no podemos hacer educación menstrual oral, podemos poner en su sistema de comunicación un pictograma de la menstruación, de los ovarios, de la barriga y de la mano, y que sepamos si le duele para, aunque no podamos educarla de manera directa, apoyarla de manera indirecta para que tenga una buena experiencia”.

“Hace falta mucha educación menstrual, para que cualquier mujer pueda elegir y ver cuál es el mejor método de recogida de la menstruación o método anticonceptivo. Al final, lo principal es ofrecer información para que pueda elegir libremente y podamos basarnos en sus necesidades para ofrecer los apoyos que necesite”, concluye la sexóloga.